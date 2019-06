Kampioensgras in de finale

Een nieuwe generatie kampioensgras verovert de grootste voetbalevenementen in 2019.

Eind mei was de Europa League in het Olympisch Stadion in Bakoe, Azerbeidzjan, met Chelsea tegen Arsenal. De finale, begin juni, van de UEFA Champions League in het Estadio Metropolitano in Madrid, met Liverpool tegen Tottenham. En vanaf 7 juni zullen 24 teams elkaar ontmoeten tijdens het Wereldkampioenschap vrouwen voetbal in Frankrijk. Deze topsportevenementen hebben één ding gemeen: Ze vinden plaats op gras dat is ontwikkeld door DLF. Het gras moet mooi en sterk zijn, wanneer deze sportevenementen worden uitgezonden naar miljoenen voetbalfans van over de hele wereld. Het gras heeft tijdens de laatste drie WK’s in Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland bewezen dat het zijn taak aan kan. DLF’s kampioengras, 4turf® heeft al gewonnen nog voordat de voetbalsterren hun schoenen hebben gestrikt en op weg zijn om te vechten voor goud en glorie tijdens deze grote evenementen.



Innovatieve graszoden van de tweede generatie van kampioenen

Het geheim achter dit succesvolle gras ligt in de veredeling. Waar traditioneel Engels raaigras twee paar chromosomen heeft, heeft 4turf® er vier paar. Deze toevoeging aan het zaad resulteert onder andere in een snellere opkomst. Hoge betredingstolerantie, extra sterk en diepere wortels zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van dit ras. Dit maakt 4turf® uitzonderlijk resistent als het gaat om droogte en ziekten. Dit zorgt ervoor dat het gras beter bestand is tegen de meest veeleisende locaties van over de hele wereld. De diepe wortels van 4turf®-gras zorgen er voor dat het tot de beste en sterkste rassen behoort, die geschikt zijn voor sport. Bovendien is het slijtvaster, omdat het sneller herstelt. Klik hier voor informatie