Spoorwegmuseum herstelt restauratierijtuig in oude glorie

Het Spoorwegmuseum kan dankzij donaties van Stichting Goede Doelen Nh1816 en de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum een grote wens vervullen: het opknappen van het restauratierijtuig Plan D uit 1951. Hein Aanstoot, voorzitter van Stichting Goede Doelen Nh1816 en de voorzitter van de Vriendenvereniging Richard Weurding overhandigden een cheque aan museumdirecteur Nicole Kuppens. De restauratiewagen gaat medio juni 2020 centraal staan in een grote tentoonstelling over eten en drinken in de trein. Nicole Kuppens, directeur van Het Spoorwegmuseum, is blij met de bijdrage: “Het is een geweldig cadeau. Het opknappen van het restauratierijtuig was een lang gekoesterde wens van het museum. Met de steun van Nh1816 en de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum kunnen we deze wens werkelijkheid laten worden. Allereerst kan met deze restauratie het rijtuig worden behouden als Nederlands cultureel en historisch erfgoed. Daarnaast kunnen we het rijtuig in volle glorie presenteren tijdens de tentoonstelling over eten en drinken rond het spoor die we medio 2020 openen.”

Nh1816 Verzekeringen is één van de toonaangevende verzekeraars in Nederland. Een deel van de winst die het bedrijf maakt, geeft zij terug aan de samenleving door maatschappelijk relevante projecten financieel mede mogelijk te maken. Hein Aanstoot, voorzitter van Stichting Goede Doelen Nh1816: “Nh1816 is meer dan 200 jaar oud, historie is ons niet vreemd. Daarom ligt ons hart ook bij die activiteiten waarbij historie een rol in de ontwikkeling van Nederland speelt. Het Spoorwegmuseum is een prachtig voorbeeld daarvan. Daarom steunen wij graag dit mooie restauratieproject.”

De Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum is in 1970 opgericht en telt bijna 900 leden. De Vrienden hebben als doel de belangstelling voor het museum op te wekken en inkomsten te verwerven om zo het museum een financiële bijdrage te leveren voor uitbreiding van de collectie of het (mede) realiseren van bijzondere projecten. Voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum Richard Weurding: “dit Plan D-rijtuig is een icoon in de spoorgeschiedenis. We krijgen nu de mogelijkheid om dit restauratierijtuig in de originele staat terug te brengen. We vinden het heel belangrijk om hier aan bij te dragen.” Het restauratierijtuig Plan D behoorde tot een serie van tien door de Nederlandse industrie gebouwde rijtuigen. Het was de eerste keer dat NS de bagage- en restauratieafdeling in een rijtuig onderbracht. Het Spoorwegmuseum wil het rijtuig in volledig originele staat herstellen. Naast een casco- en draaistelrevisie wordt het gehele interieur teruggebracht in originele staat. Daarbij worden ook de originele meubels die nu ontbreken opnieuw vervaardigd.