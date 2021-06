Kanshebbers ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2021’ bekend

Totaaloverzicht genomineerden

5 Tulpen: B&B de Heughte in Oosterwolde (Gelderland), Inn The Woods in Overberg (Utrecht) en B&B de Heegh in Didam (Gelderland).

4 Tulpen: DreamZzz in Kaatsheuvel (Noord-Brabant), In ons Straatje in Rosmalen (Noord-Brabant) en De Pieper Horizon in Genemuiden (Overijssel).

3 Tulpen: Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers (Zuid-Holland), B&B Vivre in Warder (Noord-Holland) en By Ann in Noordeloos (Zuid-Holland).

2 Tulpen: Hotel California in Wichmond (Gelderland), De Zilverberg in Keijenborg (Gelderland), en B&B De Wijdauw in Eede (Zeeland).



Over Stichting Bed & Breakfast Nederland

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met 1 tot en met 5 tulpen. Alle geclassificeerde B&B’s zijn te vinden op Bedandbreakfastclassificatie.nl.