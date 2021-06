Deelplatform gaat unieke samenwerking aan met Nederlandse provincies

Nederlands grootste deelplatform voor campers en caravans slaat de handen ineen met Nederlandse provincies en deelgebieden. Doel is kampeerders die dit jaar in eigen land op vakantie gaan op weg te helpen met op maat gemaakte routes, tips van graag geziene locals en suggesties voor unieke kampeerplekken.

‘Eigenlijk was het niet de vraag wanneer we zouden samenwerken’, vertelt oprichter van Camptoo Martijn Peeters, ‘Maar wannéér. Bij Camptoo zagen we de boekingen voor een vakantie in eigen land al vroeg dit jaar hard toenemen en ook provincies verwachtten dat Nederlanders dit seizoen het dichtbij huis zoeken, in de provincie.’

De afgelopen maanden werkte Camptoo en de (deel)provincies aan een plan om kampeerliefhebbend Nederland op weg te helpen, letterlijk. ‘Wij hebben een prachtig aanbod campers en caravans in het hele land, zij kennen hun eigen achtertuin als hun broekzak.’ Het resultaat zijn op maat gemaakte camperroutes die de vakantieganger dwars door de provincie leiden, langs de hoogtepunten in de natuur, maar ook door mergeldorpjes en Hanzesteden.

Onvergetelijke campertrip in eigen land

Volgens Babette Vanom van Visit Zuid-Limburg, een van de deelnemende deelgebieden, valt er nog genoeg te ontdekken in Nederland: ‘Kamperen op glooiende heuvels, bijzondere streekproducten proeven en pittige fiets- en wandeltochten maken: een stukje buitenland kun je ook in ons eigen land vinden. In samenwerking met Camptoo inspireren en verleiden we de Nederlandse toerist om op vakantie te gaan in eigen land, waar nog zoveel moois valt te ontdekken.’

Ook Marlies Pouwels-Blom van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen wil de camperende Nederlander bijzondere plekken laten zien, het liefst de onbekende parels. ‘In de provincie hebben we veel bijzondere camperplaatsen bij landwinkels, theetuinen, aan het water bij lokale horecaondernemers, vlakbij kastelen en in de buurt van wijngaarden en bierbrouwerijen. Prachtige locaties waar je kan genieten van rust, prachtige uitzichten en (h)eerlijke streekproducten.’

Dit kampeerseizoen wordt dan ook een grote ontdekkingstocht, zegt Vera Doornhegge-Buwalda van MarketingOost: ‘Je moet Overijssel echt ontdékken. Dus lekker gaan toeren en op de meest mooie, on-ontdekte plekjes gaan staan. Je komt echt verrijkt weer thuis! Overijssel is een wereld op zich. De unieke natuur van Weerribben-Wieden, het glooiende landschap van Twente, maar ook de schitterende Hanzesteden waar de historie nog zichtbaar is. Je hebt alles wat een vakantie in Nederland fantastisch maakt. Met de op maat gemaakte camperroute van Camptoo ontdek je de mooiste plekjes verspreid over Overijssel.’

Samen met de bevriende provincies wil Camptoo een zo’n groot mogelijke groep vakantiegangers via blogs, nieuwsbrieven en social media inspireren, het hele kampeerseizoen lang. Peeters: ‘Deze week trappen we af met een speciale landingspagina over Overijssel. Daarop vind je een onvergetelijke route voor een roadtrip dwars door de provincie, blogs over unieke overnachtingsplekken, beschikbare campers in de buurt en tips van locals, samengesteld samen met de provincie. In de weken daarna zullen de andere (deel)provincies volgen, stapsgewijs, zodat je geen moment zonder inspiratie hoeft te zitten. Ik word er zelf al enthousiast van om deze routes te mogen gaan beleven.’