VOLOP ZON EN ZOMERSE PRET OP BOERENCAMPINGS

TOCH ZIET SVR DIT JAAR AF VAN VIERING 50-JARIG JUBILEUM

Ondanks dat de kans groot lijkt dat straks een vliegvakantie weer mogelijk is, kiezen veel recreanten toch voor wéér eenkampeervakantie in eigen land. 2021 belooft weer een topjaar te worden: eerst werkte het weer nog tegen, maar in de afgelopen week was het ineens volop zomer, waarvan massaal werd geprofiteerd. Het zal wel zoeken geblazen zijn naar nog een open plek op een leuke camping , maar … eenmaal gevonden, spettert het plezier ervan af.

Toen vorig jaar de campings na 15 juni weer open mochten, was dat voor recreant en een goede reden om een alternatief te zoeken. Vliegvakanties waren niet mogelijk en door de gesloten grenzen werd de vakantiebestemming niet de Spaanse Costa , Italië of welk land dan ook.

Een voor de hand liggend en massaal opgevolgd alternatief was zélf een kampeermiddel aanschaffen; dit resulteerde in een run op kampeer- en caravanbedrijven, die recordverkopen boekten. Ook de SVR- campings – in Nederland althans – boekten records: van juli tot en met september vierden bijna zes miljoen Nederlanders hun vakantie in Nederland. Velen daarvan ontdekten daar de charmes van de SVR­ boerencampings: coronaproof, met geopende sanitair gebouwen of zelfs privésanitair.

Hoopvolle verwachtingen

Hoewel er hoopvolle verwachtingen zijn in de strijd tegen het coronavirus en zelfs de datum van september als D-day wordt genoemd, oriënteert Nederland zich toch ook nu weer op een zomer binnen de landsgrenzen. De Stichting Vrije Recreatie (SVR) wordt overstelpt met aanmeldingen van nieuwe donateurs (recreanten), terwijl ook meerdere zelfstandige, kleinschalige campings zich laten inschrijven als deelnemer in de SVR­ organisat ie. “Dat laatste komt wel van pas” zegt SVR- secretaris Kloosterman ” want 2021 belooft weer een topjaar te worden met wéér meer kampeerders.”

Vakantie in het buitenland

Ook de SVR- campings in het buitenland zien reikhalzend uit naar de komst van gasten. De afgelopen 12 maanden waren qua inkomst en rampzalig, maar het was ook een nuttige periode om, waar nodig, bepaalde gedeelt en van de camping een uitgebreide opknapbeurt te geven.

Zo zijn zeker die campings er nu helemaal op voorbereid om weer gasten uiteigen land of overig Europa op hun terrein toe te laten en -hoewel er bij sommige recreanten toch nog wel twijfels best aan over het al dan niet afreizen naar het buitenland – hopen de buitenlandse SVR- campings zeker ook de Nederlandse kampeerder deze zomer weer gast vrij te mogen ontvangen.

Viering 50-jarig bestaan SVR opgeschoven naar 2025

De positieve berichten en hoopvolle verwachtingen voor de komende zomer ten spijt, maar ook de onzekerheid over de gevolgen van alle nog komende versoepelingen, is het bestuur van de SVR toch van mening, dat het niet verstandig zou zijn het al eerder uitgestelde Jubileumfeest ” 50 jaar SVR” dit jaar (en zo direct na die genoemde D-day van 1 september) te laten doorgaan.

Besloten is het feest te verschuiven naar september 2025, wanneer de Stichting 55 jaar bestaat.

Uiteraard ontvangen diegenen die zich al eerder hadden aangemeld en geheel of gedeeltelijk betaald, het door hen betaalde bedragbinnen enkele weken terug.

Nadere informatie: SVR, Meerkerk www.svr. nl – Telefoon 0183-352741