Kip Caravan modellen hebben als eerste ter wereld een Energielabel

Wereld Primeur: De Kip Caravan heeft een Energielabel A

Het is Kip Caravans gelukt om maar liefst twee van de vier caravan modellen te laten voorzien van het hoge Energielabel A. In navolging op het kleinste model de Kip Shelter, heeft sinds vandaag haar iets grotere zus de Kip Kompakt eveneens een energielabel A. De Kip caravans zijn de eerste én enige caravans ter wereld met een energielabel. Het label is behaald door metingen op basis van bouwkundige opbouw en isolatie in vloeren, wanden, dak en ventilatie.

Het energielabel:

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een gemeten object zoals in dit geval een caravan zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige caravan betekent: meer rijcomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu. Het energielabel geeft aan of de caravan weinig energie verbruikt (energielabel A) of veel (label G). Metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd bureau.

Milieubewust kamperen:

Naast de gemeten variabelen uit het energielabel hebben de Kip Shelter en Kompakt extra eigenschappen die milieubesparend kamperen mogelijk maken, zoals het lage brandstof verbruik van het trekkend voertuig. Dit wordt gerealiseerd door het lage gewicht van de Kip Kompakt (790 kg / Kip Shelter zelfs 560 kg) en het aerodynamisch ontwerp. Zo beschikt de caravan o.a. over een hefdak om de rijhoogte te reduceren. De Kip is hierdoor een genot om mee te rijden.

Quote uit Dagblad van het Noorden (2 juni 2021) over het Energielabel: el A” Milieuvriendelijk met de caravan op vakantie? Kip Caravan uit Hoogeveen lanceert eerste caravan met energielabel A

Geschikt voor elektrische en hybride voertuigen:

Duurzaam kamperen en terug naar de basis is de trend van dit moment. Gezamenlijk met deze trends en het stijgend aantal elektrische en hybride auto’s is de Kip Caravan helemaal in trek. De Kip modellen spelen hier optimaal op in. Het lage gewicht en het gestroomlijnde uiterlijk (brandstofbesparend) maken de Kip Caravans uitermate geschikt voor de trekvoertuigen van nu en de toekomst. Kip verwacht binnen afzienbare tijd het hoogste energielabel ook te realiseren voor andere populaire Kip modellen zoals: de Kip Kip Vision en Kip Greyline.

Kip Kompakt met Energielabel A (790 kg)

Een lichtgewicht caravan met hefdak die door bijna iedere auto kan worden getrokken. De Kip Kompakt heeft voldoende leef, berg- en slaapruimte voor twee of drie kampeerders. Er zijn 2 varianten: met extra ruime keuken en vast toilet, of extra zit en ruimte voor een mobiel toilet.

Kip Shelter met Energielabel A (vanaf 560 kg)

Het gevoel van tent kamperen in een kleine kampeerwagen. Voorzien van extra comfort, zoals een standaard 2 meter bed en mogelijk met mobiel toilet, vloerverwarming en veel opbergruimte. Tevens zorgen het hefdak en de luifel voor een extra sfeer en ventilatie in de Kip Shelter.