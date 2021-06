Vrij reizen in EU voor volledig gevaccineerden

Wie volledig is gevaccineerd tegen covid-19 kan deze zomer zonder beperkingen reizen in de Europese Unie. Een coronatest is niet meer nodig en reizigers hoeven die niet te overleggen. Ook hoeven ze niet langer in quarantaine. Ook zijn er afspraken gemaakt over minderjarigen met twee volledig gevaccineerde ouders. Die hoeven onder de nieuwe regels niet in quarantaine omdat hun ouders gevaccineerd zijn.

De ambassadeurs van de lidstaten van de EU hebben dit vrijdag besloten. Voor vrij reizen is nog wel een Europees Digitaal Covid-certificaat nodig, bestaande uit een QR-code waarmee de houder kan bewijzen dat hij is gevaccineerd. Invoering staat gepland voor 1 juli.

Voor nog niet volledig ingeënte reizigers vanaf 12 jaar geldt dat zij wel een coronatest moeten ondergaan, behalve als er gereisd wordt tussen twee landen waar het coronavirus onder controle is (‘groene landen’).

Momenteel staat volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen enkel EU-land op ‘groen’. De verwachting is dat dit verandert naarmate de vaccinatiegraad stijgt.

Bron: FD