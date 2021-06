Reisbedrijven vrezen voor een dramatisch jaar

Aanhoudende reisbeperkingen en het uitblijven van een ‘coronapaspoort’ zorgen ervoor dat de ‘normale’ zomer, waarop werd gehoopt, nog buiten bereik is.

De pandemie zorgt ervoor dat de omzet in de reisbranche amper 30% tot 40% zal bedragen van de jaren voor de virusuitbraak. ‘Het wordt alles bij elkaar toch een vrij dramatisch jaar’, zegt voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR.

Een rondgang in de sector leert dat de opluchting, die medio mei ontstond na gunstige berichten over het verloop van de coronacrisis, goeddeels is verdwenen. Aanhoudende reisbeperkingen en het uitblijven van een ‘coronapaspoort’ zorgen ervoor dat de ‘normale’ zomer, waarop werd gehoopt, nog buiten bereik is.

Positief is in ieder geval dat steeds meer landen op geel gaan, de op een na veiligste reisstatus. Van der Waard: ‘Wij verkopen nu heel veel reizen naar Mallorca, Ibiza, Portugal en enkele Griekse eilanden.’ Maar enkele populaire vakantiebestemmingen hebben nog steeds een code oranje. Oostdam: ‘Frankrijk, Spanje en Griekenland zeggen tegen de toerist: je bent hier welkom. Probleem is alleen wel dat als je reist naar een oranje gebied, dat de verzekering dat niet dekt. Maar we hebben wel begrip voor reisbureaus en touroperators die reizen naar die landen verkopen.’ Als de vaccinatiecijfers zo snel oplopen, moet er meer mogelijk zijn, meent de ANVR-directeur.

Oostdam: ‘Ik ga er wel vanuit dat per 1 juli het grootste gedeelte van Europa opengaat en dat je daar dan op vakantie naar toe kan. Buiten Europa zal het langer duren en dat is jammer. De Verenigde Staten moeten natuurlijk ook weer voor iedereen bereikbaar worden.’

Bron: FD