Roompot en Landal GreenParks bouwen Pan-Europese organisatie uit

Roompot en Landal GreenParks willen een Pan-Europese organisatie uitbouwen om samen het meest aantrekkelijke en diverse vakantieaanbod in Europa te vormen. Hiervoor heeft Roompot het voornemen Landal GreenParks over te nemen van zijn huidige eigenaar Awaze, een portfoliobedrijf van Platinum Equit. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden.

Europees zeer aanvullend aanbod

Terwijl beide aanbieders van vakantieparken vaak samen in één zin worden genoemd, is hun kwalitatief sterke aanbod erg verschillend en opvallend complementair. Zo heeft Landal GreenParks een sterke portfolio uitgebouwd met 100 vakantieparken in vooral Noord- en Centraal-Europa, m.n. in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Roompots geprezen aanbod bestaat vandaag uit ruim 200 parken en vakantielocaties in Midden- en Zuid-Europa, namelijk in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje.

Door de voorgenomen overname zal de organisatie het meest diverse en aantrekkelijkste Pan-Europese aanbod aan vakantiegangers kunnen aanbieden.

Aan de kust, aan het water, in de bossen en in de bergen

Wie inzoomt op het type parken van Landal GreenParks en Roompot, merkt snel dat beide organisaties hun gasten weten te bekoren met een erg verschillend maar kwalitatief hoogwaardig keuze op diverse locaties.

Ook op het vlak van type accommodaties zijn beiden complementair. Hun zorgvuldig samengestelde productaanbod reikt van ruime campingplaatsen tot luxe design villa’s en van tiny houses tot beach villa’s.

Door het aanbod van beiden te bundelen, zullen gasten voortaan van de breedste keuze aan types vakanties genieten, van een heerlijke strandvakantie tot een fantastische wintersportvakantie en van een leuke tijd in de bossen tot die onvergetelijke zomervakantie in Zuid-Europa.

Duurzaam versterken en versnellen

De organisatie wil de ervaring en kennis die Landal GreenParks in duurzaamheid heeft inzetten om zijn duurzame doelstellingen op het vlak van o.a. CO2- en afvalreductie verder te versterken en te versnellen.

Digitalisering en projectontwikkeling

Daarnaast zal Roompot zijn expertise in digitalisering en projectontwikkeling aanwenden om de huidige Landal GreenParks locaties versneld te ontwikkelen.

Enthousiasme bij beide directies

De directies van Roompot en Landal GreenParks zijn enthousiast om aan de uitbouw van deze Pan-Europese organisatie te werken die samen zo’n 300 parken en 32.000 accommodaties in 11 landen zou tellen.

Jurgen Van Cutsem, CEO van Roompot en toekomstige CEO van de organisatie, is erg blij met de voorgenomen overname. “Landal GreenParks is een leidende speler met een sterk trackrecord en een zeer aantrekkelijke portfolio. We zien een aanzienlijk internationaal groeipotentieel in de gezamenlijke ontwikkeling van onze activiteiten als ontwikkelaar, exploitant, verhuurder en verkoper van vakantiewoningen, -parken en -locaties. Ik wens Dirk te bedanken voor het mooie werk dat hij de voorbije jaren bij Landal GreenParks heeft gerealiseerd. Samen met het hele Roompot team heet ik nu al alle toekomstige collega’s van Landal welkom en kijk ik uit naar de verdere ontwikkeling van onze organisatie waar hospitality en duurzaamheid centraal zullen staan. In deze erg gefragmenteerde Europese markt biedt geen enkele organisatie een Europees aanbod waar gasten ongeacht de bestemming van dezelfde kwaliteit en eenzelfde serviceniveau kunnen genieten. Dankzij ons complementaire aanbod kunnen we nu een ongekend aantrekkelijk, gevarieerd, kwaliteitsvol en duurzaam vakantieproduct in Europa ontwikkelen. Onze gasten en alle vakantiegangers in het algemeen hebben behoefte aan een aanbieder die hen alle gewenste zekerheden kan bieden. ”

Dirk Anbeek, CEO van Landal GreenParks, zegt: Ik ben heel trots op hoe we Landal verder hebben kunnen versterken in de afgelopen drie jaren. Landal GreenParks wist zich al te onderscheiden in duurzaamheid en gastgerichtheid maar is commercieel sterk gegroeid. Daarnaast is een versnelde internationalisering en een expansie gerealiseerd met kwalitatief hoogwaardige bestemmingen. Ik dank Platinum Equity en alle collega’s bij Landal en Awaze voor een enorme inzet de afgelopen jaren en wat er is gerealiseerd. We geloven in een volgende stap voor Landal en een verdere versterking van onze verhuurmogelijkheden door het samengaan met Roompot. Ik ben enthousiast over de combinatie en zie voor alle betrokkenen een succesvolle toekomst tegemoet.”

Meerdere kantoren in Europa

Bij de creatie van de grote Pan-Europese organisatie wenst de organisatie regionale spreiding van medewerkers te behouden en talenten optimaal in een internationale setting te benutten. De organisatie zal daarom meerdere kantoren in Nederland tellen en via regionale kantoren in het buitenland vertegenwoordigd zijn.

De acquisitie van Landal GreenParks door Roompot is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden. Zowel Roompot als Landal GreenParks zijn constructief gestart met het adviestraject met beide Nederlandse ondernemingsraden. Over de financiële voorwaarden communiceren de betrokken partijen niet.