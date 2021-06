Boekingen voor buitenlandse campervakantie sterk toegenomen

Camperdeelplatform Goboony heeft een alltime high record geboekt aan camperreserveringen voor komend zomerseizoen. Ten opzichte van 2020, destijds het beste jaar ooit, noteerde het platform in aanloop naar de zomer een groei van 500%. De maand juni zorgde voor een stijging van bijna 40%, in vergelijking met het jaar daarvoor. Het aantal eigenaren dat zijn campers aanbiedt voor verhuur, ging sinds vorig jaar eveneens fors omhoog, met maar liefst 166%.

Mark de Vos, CEO van Goboony. “Vorig jaar in aanloop naar de eerste coronazomer ontdekten veel consumenten de camper. Zij kozen voor dit vervoermiddel vanwege de flexibiliteit. Mocht een land immers opeens de grenzen sluiten, dan kun je tot op de laatste minuut altijd weer je bestemming wijzigen. De records aan boekingen van dit jaar zijn te danken aan nóg eens een extra golf van vakantiegangers, die zich nu voor de eerste keer tot een camper wenden. Met name de afgelopen weken noteren we absolute pieken, omdat de onzekerheid over welke vakantielanden beschikbaar zijn maar voortwoekert.”

Tot vorige week waren vooral de grenslanden, met name Duitsland, het meest populair in de reserveringen. Afgelopen week deed zich echter een kentering voor. Waarschijnlijk omdat het perspectief groeit, dat de landen langs de Middellandse Zee ook hun grenzen openen. Frankrijk is Duitsland nu gepasseerd als vakantiebestemming voor de camperreiziger.