Dormio Group ontwikkelt meer dan 1.000 nieuwe vakantieaccommodaties in Nederland

Dormio Group, ontwikkelaar van luxe vakantieparken, hotels en resorts in Europa, zet in op verdere uitbreiding van het aantal resorts in Nederland. Momenteel zijn zes projecten in ontwikkeling, die naar verwachting in de periode 2022 – 2026 zullen worden gerealiseerd. Hiermee is een investering gemoeid van circa 450 miljoen euro. Als zelfstandige, onafhankelijke speler in de recreatiemarkt ziet Dormio kansen en mogelijkheden voor vernieuwende resortconcepten op toplocaties in Nederland. CEO Don van Schaik licht de plannen toe.

Vakantiewoningen in het luxe segment

Dormio Group richt zich vooral op de ontwikkeling van luxe vakantieresorts en hotels in binnen- en buitenland. Als fullservice speler in de leisurebranche houdt Dormio zich daarnaast ook bezig met de verkoop, verhuur en het beheer van de vakantiewoningen. Met de plannen voor zes vernieuwende resortconcepten in Nederland zal Dormio zich de komende jaren manifesteren als een verfrissende concurrent van de grote namen in deze markt.

Van oorsprong ontwikkelde Dormio veel voor de bekende grote parkoperators. We zagen wat daar goed ging, maar ook wat beter kon naar onze mening. In 2012 zijn we om die reden begonnen het beheer en de faciliteiten ook onder eigen vlag te brengen. Inmiddels zijn we met tien – hoofdzakelijk buitenlandse – hotels en resorts onder het Dormio-label een gevestigde naam in de leisurebranche. In Nederland zijn we minder bekend. We gaan ons nu nadrukkelijker positioneren als luxe toeristisch merk in de thuismarkt.

Onafhankelijke, zelfstandige speler

Door de consolidatie in de recreatiemarkt, waarvan het samengaan van Landal en Roompot het meest recente voorbeeld is, is er behoefte aan een onafhankelijke en zelfstandige speler. Dankzij de ervaring op het gebied van zowel ontwikkeling als exploitatie van resorts is Dormio de aangewezen organisatie om in dit gat te springen. De ambitie is kwalitatief hoogwaardige nieuwe resorts te ontwikkelen die zich onderscheiden van het algemene aanbod dat in Nederland voorhanden is. Daarbij zullen vernieuwende resortconcepten voor een verfrissend recreatief product zorgen op de Nederlandse markt voor vakantieparken.

Er staan op dit moment zes nieuwe resorts op stapel op toeristische toplocaties, met in totaal meer dan 1.000 accommodaties, alle in een unieke verschijningsvorm. Dat Dormio zoveel nieuwe locaties kan ontwikkelen komt simpelweg omdat we kiezen voor het realiseren van unieke producten en projecten. Dat wordt herkend en erkend en leidt ertoe dat we steeds vaker worden gevraagd ons concept op andere locaties uit te voeren. Wij onderscheiden ons met stenen woningen onder bijzondere architectuur en een eigen look and feel voor ieder resort. Daarnaast runnen we de horeca en andere voorzieningen op onze resorts als een zelfstandige onderneming. Door deze aanpak staan wij samen met onze eigenaren van de woningen zij aan zij om een resort tot een succes te maken. Wij zijn de bedenker en de beheerder van een resort. Eigenaren van woningen en lokale overheden ervaren deze dubbelrol als heel prettig.

Verspreid door heel Nederland

De nieuw geplande locaties bevinden zich in verschillende provincies en zullen gefaseerd gerealiseerd worden in de periode 2022 – 2026. Dormio Resort Nieuwvliet-Bad en Dormio Hotel Resort Zoutelande liggen aan de Zeeuwse kust. Dormio Resort Nieuwvliet-Bad (Zeeuws-Vlaanderen) is een zeer groen resort met veel water en 16 verschillende woningtypes. Dormio Hotel Resort Zoutelande (Walcheren) is een hotel met luxe suites en een centraal zwembad, wellnesscentrum en een restaurant. Dormio Resort en Hotel De Hondsrug ligt midden in de Drentse natuur nabij de ‘Malediven van Nederland’, ‘t Nije Hemelriek. Dormio Resort Veluwemeer wordt ontwikkeld op een mooie locatie tussen attractiepark Walibi en het Veluwemeer en zal met vijf verschillende thema’s een uniek resort in centraal Nederland worden. Nabij recreatiegebied De Gouden Ham, met diverse schiereilanden en een open verbinding naar de Maas, zullen de watervilla’s en de beachclub van Dormio Resort Maasbommel ontwikkeld worden. Bij Medemblik tenslotte, de oudste stad van West-Friesland aan het IJsselmeer, zullen de typisch oud-Hollandse woningen aan gezellige vaartjes worden gerealiseerd van Dormio Resort Medemblik.

Eigen identiteit en anders denken

Dormio wil mooie resorts maken waarbij inpassing in de omgeving en aansluiting bij lokale traditionele architectuur een terugkerend thema is. Wij vinden het belangrijk dat elk resort een eigen karakter heeft dat past bij de omgeving en de streek waarin we het realiseren. Een goed voorbeeld hiervan is ons project Dormio Resort Veluwemeer, waarin we met de opzet van het plan de omgeving van de vroegere Zuiderzee en van de huidige polder eren. We bouwen veel minder dan is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. We vinden de ruimtelijke kwaliteit belangrijker dan zo veel mogelijk eenheden. Net zo belangrijk vinden we dat de woningen de karakteristieke eigenschappen hebben zoals ze vroeger hier werden gebouwd. Zo ontstaat een aangename omgeving om te recreëren en hopen we te bereiken dat onze resorts ‘mooi oud worden’; op een natuurlijke manier in het aangroeiende groen juist aantrekkelijker worden voor toeristen. In een gebied waar al veel aanbod van recreatieve accommodaties is, onderscheiden wij ons met een tijdloos ontwerp. Van wat wij nu bedenken genieten generaties lang. Ook dat is duurzaamheid.

Steeds vernieuwende woningtypes

Ook met het type woningen speelt Dormio in op de locatie van een resort en de wensen en behoeften vanuit de markt. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Kidswoningen en Wellnesswoningen die momenteel al te vinden zijn op Dormio Resort Maastricht. Met de nieuwe projecten introduceert Dormio ook een aantal nieuwe woningtypes. Voor hondenliefhebbers zijn op Dormio Resort Nieuwvliet-Bad speciale Petswoningen. Deze beschikken over omheinde tuinen en diverse faciliteiten zoals een bench en wasvoorzieningen. Op Dormio Resort De Hondsrug spelen de woningtypes in op de omgeving. Hier komt bijvoorbeeld woningtype Active, speciaal voor families met tieners of vriendengroepen. Deze woningen hebben onder andere een gamehoek en buitentrampoline. Zo blijven we telkens vernieuwen en een verschillend aanbod te creëren.

Naast de ontwikkelingen in Nederland blijft Dormio ook onverminderd actief in het buitenland. Binnen en buiten Europa zien we voldoende kansen voor verdere groei van de organisatie. De doelstelling is om steeds weer mooiere resorts te blijven ontwikkelen, met hoogwaardige accommodaties op bijzondere locaties.

