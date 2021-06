NEDERLANDSE CAMPEREIGENAREN VINDEN ELKAAR ERG LEUK, MAAR NIET OP DE CAMPING

Het overgrote deel van de campereigenaren geeft aan absoluut niet naast Nederlanders op de camping te willen staan. Meer dan driekwart (76%) vindt het leuker en interessanter te bivakkeren naast iemand uit het buitenland. Reist deze persoon uit het buitenland ook nog eens met een camper, dan is deze voor Nederlandse camperaars de ideale buurman of -vrouw. Dit is een van de conclusies uit de gegevens van het Nationale Camperonderzoek 2021 van Goboony, het grootse camperdeelplatform van Nederland, gehouden onder zo’n 500 campereigenaren. Hieruit blijkt namelijk ook dat campereigenaren een zwak voor elkaar hebben. De verbondenheid is groot. De meerderheid (78,4%) groet elkaar onderweg, maakt graag (84,7%) een praatje met elkaar en geeft aan liever vriendschappen te sluiten (61,7%) met elkaar dan met vakantiegasten die in een caravan of tent verblijven.

Leg je de Nederlandse campermannen langs de feministische meetlat, dan doen zij het opmerkelijk goed. Gedurende de vakantie nemen zij een behoorlijk deel van de huishoudelijke taken op zich. Met name bij de klussen die als wat viezer bekend staan. Het zijn vooral de mannen (90,6%) die het chemisch toilet legen. Een meerderheid van de man (53,8%) gaat eveneens aan de slag als het doucheputje moet worden gereinigd. Ook bij de overige schoonmaakwerkzaamheden schroomt zo’n 42% van de mannen niet zijn verantwoordelijkheden op te pakken. Dat geldt duidelijk niet voor het culinaire deel van de vakantie. Het mannelijke deel van de camperaars laat zich klaarblijkelijk liever verrassen wat er op tafel komt. Het zijn vooral de vrouwen (70%) die koken.

Uniseks verantwoordelijkheid

Zo uitgesproken als de rol van de vrouw is bij het bereiden van de maaltijden, zo uitgesproken is dat weer bij de man onderweg. Hij kruipt het meest achter het stuur (95%) en doet de reparaties (90,6%). Het uitstippelen van de route is blijkbaar een uniseks-verantwoordelijkheid. Mannen (55,9 %) en vrouwen (44.1%) doen dit nagenoeg in gelijke mate. De meerderheid van de campereigenaren ziet pech onderweg als de grootste bedreiging voor hun campervakantie. Daarom wordt bij aankoop van een camper vooral gekeken (88%) naar de betrouwbaarheid. De overige ondervraagden geven luxe aan als belangrijkste aankoopcriterium. Voor zo’n driekwart mag de luxe en comfort ín de camper minder zijn dan thuis. Wel moet het bed (bij bijna 70%) dezelfde kwaliteit bieden. Ook moet de inrichting schoon (85,4%) en reisvast zijn. Dit laatste om, grootste irritatiefactor onderweg, rammelend interieur en openvliegende kastjes te voorkomen. Andere zaken waar campereigenaren zich onderweg aan ergeren zijn files (bijna éénderde) en het vinden van een geschikte parkeerplek in het stadscentrum (éénvijfde).

Vakantiebudget

Voor campereigenaren is de reis net zo belangrijk als de bestemming. De overgrote meerderheid (78%) rijdt op vakantie tussen de 100-500 kilometer, doet onderweg (74%) tussen de drie en tien plekken aan en verblijft daar dan maximaal drie dagen (54,3%). De meesten van hen (82,9%) wijken af van vooraf gemaakte reisplannen en kiezen op reis pas de volgende bestemming. Bijna de helft (46,5%) besteedt op vakantie tussen de 1000 en 2000 euro. Zo’n 36% geeft minder uit, een kwart juist meer. Voordat eigenaren hun camper kochten, vierden ze hun vakantie (41%) doorgaans op de camping. Een kwart van hen verbleef vooral in hotels.