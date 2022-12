Karakter eigenschappen

In campingland geen onbekend begrip als je inzoomt op welk type gast je gaat bedienen, bijvoorbeeld de avonturier, de rustzoeker of actieve gezinnen. In ons vakgebied van makelaardij en taxatiepraktijk is dit ook een bekend fenomeen, waar ik nu wat verder op in wil zoomen. Makelaar en taxateur wordt vaak in één adem genoemd, maar is dat wel terecht?

Makelaar en taxateur zijn twee disciplines waaraan ook verschillende certificeringen vast zitten. Het type mens dat daarin opereert is ook vaak verschillend. De tendens is dat de beroepsgroepen van mening zijn, met name hun opdrachtgevers zoals banken, dat deze twee disciplines strikt gescheiden moeten worden gehouden. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Kenmerkend verschil in karaktereigenschappen is dat de taxateur veel meer in risicoanalyses denkt en de makelaar meer in kansen in de operatie. De taxateur werkt vaak vanuit analytisch oogpunt waarbij de makelaar optimaal inzoomt op de vraag in de markt. De makelaar kent de behoefte in de markt en de taxateur refereert aan transacties in het verleden.

In een stabiele markt vallen die karaktereigenschappen minder op omdat dan veelal dezelfde parameters worden gebruikt. De verschillen komen met name boven water in een opgaande of neerwaartse markt. Een makelaar benadert de zaken commercieel en de taxateur meer objectief. Een taxateur is daarbij ook veel meer concluderend naar de klant en een makelaar is vaak meer open in de communicatie. Dit valt te verklaren, omdat een taxateur niet beïnvloed wil worden of mag worden, maar zijn eigen mening moet vormen voor een objectieve waarde.

Een goed vergelijk met het bankwezen hierin is dat de accountmanager die er zit om kredieten te verkopen vaak veel minder gevaren ziet dan zijn risk manager die uiteindelijk het credit moet fiatteren. Een taxateur werkt vanuit rekenmodellen waarbij de makelaar eerder geneigd is de zaak op basis van vergelijk te benaderen en de vraag die deze in de markt gehoord heeft. Een taxateur concentreert zich op een dossier tot dat deze is afgerond. De makelaar is 24 uur per dag bezig met het combineren van dossiers vraag en aanbod om zo tot het gewenste resultaat te komen en daarmee is de klant-makelaar relatie dus veel intensiever dan de klant-taxateur relatie.

Al deze disciplines vereisen dus een verschillende aanpak waarbij ik van mening blijf dat zonder zelf transacties te doen, het moeilijk blijft om te kunnen taxeren. Veel data die beschikbaar zijn over transacties geven niet de exacte marktperceptie weer. Denk hierbij alleen maar aan het feit dat bij een aandelen transactie niet de juiste koopsom zichtbaar is.

Gelukkig beschikt ons kantoor over de beide disciplines en kunnen wij dus een optimale dienst verlenen.