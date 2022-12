Blijf zichtbaar

De inflatie is voor de consument in september tot een recordhoogte van 17% gestegen. Natuurlijk zit hier nog een nuance in voor de gasprijzen die weer gecompenseerd gaan worden, maar de trend is duidelijk. Het worden andere economische tijden.

Waar we – tijdens de Coronapandemie en de lockdowns nog enigzins de dans zijn ontsprongen of zelfs hebben geprofiteerd van de situatie, is nu de voorspelling wat somberder.

Na een mooie zomer waarin veel mensen een inhaalrace maakten met consumeren van reizen, aanschaf van goederen en verbouwingen, is nu het consumentenvertrouwen laag (-54% – bron CBS) en lijkt er een rem te komen op de uitgaven. Het IRI meldt bijvoorbeeld ook dat supermarkten zien dat mensen een draai maken naar de huismerken, dat discounters zoals Aldi en Lidl aan marktaandeel winnen en dat ook het thuisbezorgen en flits bezorgen van eten, flink onder druk staan.

Tel daar bovenop dat de rentes weer gaan stijgen, waardoor investeringen onder druk komen staan en we kunnen ons opmaken voor een (hopelijk milde) recessie waarin veel zaken kunnen afkoelen en kunnen normaliseren. Op zich niet heel erg als je het mij vraagt, maar voor je bedrijf betekent dit vaak toch weer een andere koers varen en keuzes maken.

Marketing

Hoe ga je bijvoorbeeld om met je marketingbudget? Tijdelijk stopzetten wellicht of terugschroeven? Kan. Het zijn immers variabele kosten, dus logisch dat je als ondernemer dit overweegt. Veel grote internationale bedrijven gaan je al voor en ook bij Meta (het moederbedrijf van o.a. Facebook en Instagram) wordt gesneden in de kosten, omdat ze minder inkomsten verwachten.

Toch blijft zichtbaarheid in tijden van recessie vaak nuttig en zeker aan te bevelen. Als je niet investeert in tijden van crisis zal je daar later de rekening weer voor gepresenteerd krijgen. Wel is het zaak om je marketingstrategie aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Ben je voldoende zichtbaar? En op de juiste websites? Juist in tijden van crisis is het zaak om slim met je budget om te gaan en te zorgen dat je middelen goed en effectief worden ingezet en passend zijn op de veranderende vraag in de markt. Maak daarbij goed gebruik van voorhanden data over, sitebezoek, conversies, etc. om te bepalen wat eventueel anders moet.

Diversifiëren

Ook kan het soms slim zijn om na te denken hoe je activiteiten of andere vormen van inkomsten kan toevoegen. Binnen de verblijfs- en recreatiemarkt zien we hierin al veel cross-overs waarin er naast de basisinkomsten van b.v. het aanbieden van overnachtingen ook inkomsten zijn uit horeca, vermaak, dagrecreatie, groepen, etc. Zelf ben ik daarom per 1 oktober met mijn online publishing tak Travelmark.nl samen gegaan met Campingnavigator.com (voor velen in de markt wel bekend) om te zorgen dat wij als traffic portal ook relevant blijven in de toekomst in alle segmenten van de markt.

Behoud je gast

Tot slot, juist in tijden van economische tegenwind is het belangrijk om je huidige gast tevreden te houden en terug te laten komen. Deze gast is immers al bij je geweest en weet wat voor ervaring hij had. De good-old email nieuwsbrief is daarom altijd nog een sterk middel in je marketing propositie, waarin je slim kan inspelen op actualiteiten en kortingen kan geven aan je meest loyale gast.

Het klinkt misschien logisch, maar toch wijst onderzoek uit dat bij veel ondernemers meer geld wordt uitgegeven aan het binnenhalen van nieuwe gasten dan aan het behoud van bestaande gasten.

Mijn tip: duik er eens in en denk na wat je voor deze specifieke, loyale groep kan doen. Die kunnen nog eens heel waardevol gaan zijn de komende tijd. Ga er maar vanuit dat veel consumenten zich anders gaan gedragen in dit komende boekingsseizoen en focus je dus op de bestaande klant door middel van een slimme strategie. Veel succes weer en blijf zichtbaar!