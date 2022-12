De technologie staat niet stil. In het laatste jaar hoort misschien steeds vaker iets over de Metaverse. Maar wat kunt u er nou mee? Mijn antwoord is blijf de trend voornamelijk volgen. Op dit moment zijn vooral grote merken hiermee bezig. De Metaverse is met name een wereld die zich online, in virtual reality of augmented reality plaats vindt. Het is eigenlijk een nieuwe online wereld naast de bestaande ‘live’ wereld waarin in onderneemt. In deze digitale wereld kunnen mensen online met elkaar in contact komen. Het is een netwerk van virtuele 3D-ruimtes waarin gebruikers allerhande activiteiten kunnen uitvoeren via een avatar, een digitale dubbelganger.

Een lange tijd terug was dit het platform second life. Dit was echter een korte hype. Nu lijkt de Metaverse toch ook omarmt te worden door grote merken als Nike en platformen as Facebook (de nieuwe naam van de groep bedrijven in handen van Facebook is zelfs Meta). Vooralsnog is dit platform nog een soort grote bouwput. Er zijn veel bouwwerkzaamheden gaande maar of er echt bewoners komen is nog maar de vraag. In de eerste vijf maanden van dit jaar is meer dan 120 miljard dollar gestoken in metaversetechnologie en -infrastructuur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van heel 2021. Maar echt goede voorbeelden zijn er nog niet. Ik zou u adviseren in dit geval een trendvolger in plaat van een trendsetter te zijn. Blij de ontwikkeling wel goed volgen want als dit een succes wordt dan kan het vanuit het perspectief van uw gastreis of zelfs ondernemersperspectief zeer interessant zijn.

Voorlopig geloof ik nog steeds in live producten. We hebben in de lockdowns voldoende in onze eigen universe van thuis gezeten. Een mens is en blijft een sociaal dier dat wil ontmoeten en interacteren. Maar volg de technologische ontwikkelingen want in de jaren 70 dacht ook niemand dat de mobiele telefoon een enorme revolutie zou worden.