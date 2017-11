Kasten vol ‘gevonden voorwerpen’

Europa-Park sloot de poorten van het zomerseizoen. De komende weken wordt alles in gereedheid gebracht voor de winteropenstelling die op 25 november van start gaat. In deze periode maakt ook de afdeling ‘gevonden en verloren voorwerpen’ de balans op. ‘Petjes’ voeren ook dit jaar de ranglijst aan van meest gevonden voorwerpen.

Europa-Park is het grootste park ter wereld met een seizoensopenstelling. Het park is niet het gehele jaar open, maar kent een zomer- en een winterseizoen. Van 6 tot en met 24 november is het park gesloten en hebben afdelingen de tijd om de balans op te maken. Ook het Fundbüro, de afdeling ‘gevonden en verloren voorwerpen’, kijkt terug op het afgelopen seizoen. Dagelijks geven medewerkers en andere bezoekers de in het park gevonden voorwerpen af bij deze afdeling. Veel items worden diezelfde dag afgehaald, maar de niet afgehaalde spullen worden geregistreerd en in het depot opgeslagen. Met deze service zijn enkele medewerkers belast en op jaarbasis kunnen zij 25% van de spullen terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaar. De resterende zaken worden een half jaar bewaard en daarna gerecycled of aan een goed doel geschonken. Bij het Fundbüro worden de meest uiteenlopende voorwerpen afgegeven: paspoorten, rijbewijzen, sleutels, brillen, portemonnees, rugzakken, tassen, sieraden, mobieltjes, kledingstukken, schoenen, petten, horloges, camera’s, paraplu’s, knuffels, koptelefoons, buggy’s, hoorapparaten, prothesen en beugels. In 2017 hebben bezoekers ook een oplader voor een accuboormachine, een föhn, een stekkerdoos en een pruik verloren.

De top 5 van gevonden voorwerpen:

petjes/mutsen: 3.000 stuks brillen: 2.900 stuks kledingstukken: 2.500 stuks mobieltjes: 1.350 stuks juwelen/horloges: 700 stuks

Europa-Park opent de poorten weer op 25 november 2017. Het park is dan weer omgetoverd tot een magisch Winterwonderland. De 17e winteropenstelling duurt tot en met 7 januari 2018 (m.u.v. 24 en 25 december). 2,5 miljoen lichtjes, 2.500 kerstbomen, 25 kampvuren en ontelbare decoraties staan garant voor een ultieme winterse beleving. Naast de bekende attracties zijn er vele winterse toevoegingen zoals een tweetal kerstmarkten, een reuzenrad van 55 meter hoog, een ijsbaan, een kinderskischool, een sneeuwhelling en enkele tentoonstellingen. Op het programma staan ook shows die passen bij deze romantische tijd van het jaar: een wintercircus, een ijsshow, een lichtjesparade en musicals.