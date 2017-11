Prijswinnaars fotowedstrijd Leisurelands

In 2017 viert recreatiebedrijf Leisurelands haar 55e verjaardag. Voor liefhebbers van de recreatiegebieden van Leisurelands organiseerde het bedrijf deze zomer een fotowedstrijd. Honderden foto’s werden ingestuurd. Een selectie van de foto’s werd in september en oktober tentoongesteld op recreatiegebied Bussloo. Afgelopen zaterdag werden de winnaars bekend gemaakt. Bij Recreatiepark de Veerstal in Lathum werden zij in het zonnetje gezet. In totaal zijn er 42 prijzen uitgereikt in drie categorieën: actie, mensen en natuur. De foto’s met de meeste stemmen, oftewel de publieksprijs, zijn met 21 prijzen beloond. En de voor de foto’s gekozen door de vakjury waren er eveneens 21 prijzen. Namens de vakjury reikte één van de juryleden, Han Winters, de prijzen uit. De beste foto’s voor de vakjuryprijs zijn gekozen door de vakfotografen Han Winters, Herman Stöver en Aldo Allessie. Voor de publieksprijs (meeste stemmen via de website) werden de prijzen door Leisurelands directeur Erik Droogh uitgereikt. Voor de drie beste inzenders per categorie waren er geldprijzen. Voor de nummers 4 t/m 7 entreebewijzen / vouchers die ter beschikking zijn gesteld door: Thermen Bussloo, PP Golf Bussloo, Fundustry Events, Postillion Hotels, Burnside Cablepark, SchatEiland Zeumeren, Shortgolf Zeumeren, Waterski Zeumeren, Telstar Surfclub en Strandparc Nulde. Via deze weg nogmaals hartelijk dank aan de sponsoren!

Op www.leisurelands.nl/fotowedstrijd zijn alle winnende foto’s terug te zien.