KHN Brabant organiseert de Horeca Onderwijsdagen Brabant

Op 9 en 10 maart 2020 nemen Brabantse horecabedrijven en onderwijsinstellingen een kijkje bij elkaar tijdens de eerste onderwijsdagen Brabant. De Onderwijsdagen Brabant is een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en heeft als doel om de samenwerking tussen het horecaonderwijs en het bedrijfsleven in Brabant te verbeteren en de afstand tussen theorie en praktijk te verkleinen. Op 9 maart kunnen horecaondernemers, -medewerkers en begeleiders van leerlingen/stagiairs deelnemen aan diverse activiteiten op onderwijsinstellingen in Brabant. Andersom bezoeken op 10 maart docenten en medewerkers van de horecaonderwijsinstellingen horecabedrijven.

Aansluiting onderwijs op praktijk

Jan Witmer, ledenraadsvertegenwoordiger KHN Brabant: “In tijden waarin het personeelstekort in de horeca alleen maar toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat we als branche samenwerken met het onderwijs. Zo kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk in onze horecabedrijven. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen letterlijk een kijkje in onze keuken geven. Ik roep daarom alle Brabantse horecaondernemers op om mee te doen aan deze Onderwijsdagen en een activiteit te organiseren waar docenten aan mee kunnen doen én om weer plaats te nemen in de schoolbanken bij een van de Brabantse onderwijsinstellingen.”

Betere begeleiding en opleiding

Twan Mutsers, adjunct-directeur Koning Willem 1 College: “Door regelmatiger bij elkaar ‘in de keuken te kijken’ versterken we de samenwerking tussen het bedrijfsleven en scholen en creëren we meer wederzijds begrip. Zo kunnen we samen onze mbo-studenten nog beter samen begeleiden en opleiden, en ze voor te bereiden op een mooie toekomst.” Horecaondernemers, leermeesters en leidinggevenden kunnen zich hier aanmelden voor de Onderwijsdagen Brabant op 9 en 10 maart 2020.