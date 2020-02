Vernieuwing bij Attractiepark de Waarbeek!

Seizoen 2020 staat in het teken van vernieuwingen bij Attractiepark de Waarbeek. De kersverse eigenaren Kevin en Janna Moespot grijpen deze winterperiode aan om het park een verfrissende opknapbeurt te geven. Zo worden veel attracties geschilderd, vernieuwd en klaar gemaakt om ook aankomend seizoen weer veel kinderen en hun ouders te verblijden. Tevens wordt het park gereed gemaakt voor de nieuwe all-inclusive formule welke dit jaar zijn intrede zal doen.

All-inclusive formule

Vanaf seizoen 2020 kunnen bezoekers bij de Waarbeek een hele dag onbeperkt spelen, eten en drinken voor een vaste lage prijs. Bezoekers genieten naast gebruik van alle attracties en entertainment ook van onbeperkt fruit, belegde broodjes, friet, snacks, sauzen, soep van de dag, koffie, thee, limonade en waterijs. Deze nieuwe formule komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Eigenaren Kevin en Janna hebben al jaren ervaring opgedaan met deze formule door hun werkzaamheden bij Attractiepark Drouwenerzand in Drenthe. “We hopen met deze nieuwe formule een compleet en voordelig dagje uit te kunnen bieden voor iedereen” aldus Janna Moespot.

Genderneutraal toilet

De verbouwingen in het park bieden ook meteen de ruimte voor het faciliteren van een extra baby verschoonruimte en een genderneutraal toilet. “Uit onderzoek bleek dat onze bezoekers hier behoefte aan hebben en dan is een verbouwing in deze omvang een mooi moment om dit te realiseren” aldus Kevin Moespot. “We zien dat verschoon ruimtes vaak in het dames toilet zitten. Om dit meer toegankelijk te maken voor iedereen hebben we voor aparte ruimtes gekozen. Op deze manier kunnen zowel mama’s als papa’s hier gebruik van maken”. Het genderneutraal toilet maakt zijn intrede om ouders/verzorgers ongeacht hun gender een prettig toiletbezoek te kunnen bieden en eventueel kinderen te kunnen begeleiden.

Seizoensopening

Vanaf 4 april is het Attractiepark weer geopend voor het publiek, openingstijden en entreeprijzen zijn te vinden op de site.