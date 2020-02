Op woensdagmiddag 5 februari vond het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala plaats in Naturalis Leiden. Tijdens deze bijzondere middag werd bekend gemaakt welke partijen in 2020 een geldbedrag ontvangen en wat de hoogte hiervan is. Alle gelukkige organisaties zetten zich in voor de cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Ook Stichting Liniebreed Ondernemen viel in de prijzen en mocht een cheque van € 300.000 in ontvangst nemen voor het verder uitdragen en ondersteunen van forten en waterlinies in Nederland. Het is voor het eerst dat Liniebreed, dat kantoor houdt op Fort Nieuwersluis, een bijdrage ontvangt van de op één na grootste goede doelen loterij ter wereld. Liniebreed is verguld met deze toekenning én erkenning, waardoor het forten- en waterlinie erfgoed in Nederland nog beter op de kaart wordt gezet. Stichting Liniebreed Ondernemen bundelt de krachten van en voor betrokkenen bij forten en waterlinies in Nederland: overheden, ondernemers, eigenaren, toeristische organisaties en vrijwilligers. Ze stapelt ervaring, kennis en diensten om de achterban in brede zin te ondersteunen in de exploitatie en vooral om bezoekers te informeren over de activiteiten op en rond de forten. Zo geeft Liniebreed jaarlijks het FORT! Magazine uit en biedt de publiekswebsite forten.nl een overzicht van het programma-aanbod. Kortom, Liniebreed ontsluit op ondernemende wijze forten en waterlinies voor een breed publiek. Stichting Liniebreed Ondernemen dankt alle deelnemers van de BankGiro Loterij!

BankGiro Loterij draagt 84 Miljoen bij aan cultuur in Nederland

Dit jaar werd er een recordbedrag van € 84.349.784 uitgekeerd aan 77 culturele organisaties door heel Nederland. Het in 2022 officieel te openen Nationaal Holocaust Museum ontvangt de grootste financiële injectie van 1,5 miljoen euro. Ook Paleis Het Loo werd verrast met een bijdrage van 1,2 miljoen euro voor een permanente tentoonstelling over de bewoners van Oranje van het Paleis door de eeuwen heen. Daarnaast kregen o.a. de Nederlandse Kastelenstichting, Nationaal Militair Museum en Stichting Nederland Monumentenland een eenmalige schenking. Dankzij 700.000 deelnemers is er sinds 1998 ruim € 1 miljard uitgekeerd aan partners! De miljoenen zijn bedoeld om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek.

Over Stichting Liniebreed Ondernemen

Stichting Liniebreed Ondernemen is opgericht in 2011 en heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Waterlinies in Nederland om zo het erfgoed te behouden voor volgende generaties. Sinds de oprichting is Liniebreed uitgegroeid tot een ondernemende brancheorganisatie voor alle forten, waterlinies, vestingen en bunkers in Nederland. Liniebreed zorgt ervoor dat forten en waterlinies samen sterker worden en samen het verhaal van het unieke verdedigings-erfgoed uitdragen naar een breed publiek. Via on- en offline media, landelijke evenementen en mediacampagnes streeft Liniebreed ernaar om zoveel mogelijk bezoekers van het unieke forten- en waterlinie-erfgoed te laten genieten.