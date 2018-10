Werkt u op het gebied van kinderen en spelen en bewegen? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de klankbordbijeenkomst Kindroutes, een werkbijeenkomst met korte presentaties van de deelprojecten van het project ‘Anders Buitenspelen’. De focus van de bijeenkomst ligt op het bespreken van de rode draad in de bevindingen binnen het project tot nu toe. En om vast te stellen of de antwoorden op de (onderzoeks)vragen helder en bruikbaar zijn. De bijeenkomst is op Wageningen Campus op maandag 19 november van 10 tot 12 uur.

Kunnen ‘kindroutes’ bijdragen aan buitenspelen?

‘Anders Buitenspelen’ is een onderzoeksproject uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen &University (WUR), op verzoek van de branchevereniging Spelen en Bewegen. De vragen die door de Wetenschapswinkel zijn onderzocht:

• Wat stimuleert of hindert kinderen en jongeren om buiten te spelen?

• Hoe kunnen looproutes bijdragen aan meer buitenspelen, lopen en fietsen door kinderen?

Voor alle geïnteresseerden uit het werkveld spelen en bewegen

De onderzoekers willen graag de onderzoeksresultaten delen. En daarbij de inzichten van mensen uit het veld vernemen en met hen in discussie gaan. Met als belangrijkste invalshoek: Wat is de betekenis van de resultaten voor de praktijk? Anne Koning, voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen: “Wij zijn blij dat de Wetenschapswinkel van WUR het onderzoek uitvoert en we daarin kunnen samenwerken. We hopen dat de bijeenkomst leidt tot bruikbare aanbevelingen over speelroutes voor gemeenten. Daarmee kunnen gemeenten de openbare ruimte optimaal inrichten voor spelen en bewegen.”

Aanmelden kan bij onderzoeker Harriëtte Snoek: harriette.snoek@wur.nl. Meer informatie over het onderzoeksproject ‘Anders buitenspelen’ vindt u op de projectpagina van de Wetenschapswinkel van WUR.