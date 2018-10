Jubileumbeleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Tientallen kinderen hebben zaterdag 20 oktober op Landgoed Heidestein te Zeist de Beleefweek van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel geopend. Tot en met 28 oktober worden er in het hele Nationaal Park activiteiten georganiseerd, voor jong en oud. De Beleefweek staat in het teken van 15 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en gaat met de activiteiten tot wel 150.000 jaar terug in de tijd!

Op Landgoed Heidestein van Utrechts Landschap verzamelden zich zaterdag jl. tientallen kinderen met hun ouders voor een natuurmiddag rond de schaapskooi. Zij werden ontvangen door de voorzitter van het Nationaal Park, Janine Caalders, en wethouder van de gemeente Zeist, Sander Jansen. “Juist door op een actieve manier kennis te maken met de rijke natuur en historie van de Utrechtse Heuvelrug raak je verwonderd over hoe mooi en bijzonder de natuur eigenlijk is”, lichtte wethouder Sander Jansen, wethouder van de gemeente Zeist, toe.

Het verhaal van 150.000 jaar Utrechtse Heuvelrug

Acteurs verkleed als historische figuren namen de kinderen vervolgens mee in het verhaal van 150.000 jaar Utrechtse Heuvelrug, zoals de opstuwing in de IJstijd, zwerfkeien, het ontstaan van de eng-dorpen en kastelen, de tabaksschuren en de militaire geschiedenis Daarna gingen de kinderen op zoek naar de 15 verborgen iconen uit dit verhaal. Nadat ze allemaal werden gevonden en op de juiste plek op de tijdlijn waren geplakt met behulp van de wethouder Sander Jansen en voorzitter Janine Caalders was het hoog tijd voor ranja en taart. Aan het eind van het programma kregen alle kinderen een ontdektasje mee met daarin o.a. een loepje, spiegel en paddenstoelen zoekkaart zodat ze op eigen gelegenheid landgoed Heidestein konden gaan ontdekken.

Vier de herfstvakantie buiten

Tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober, zijn er nog allerlei bijzondere activiteiten te doen. Zo ontdek je kasteel Amerongen in het donker met een zaklampentocht, ga je met herders schapenhoede op de heide, kun je speuren naar sporen uit de ijstijd, volg je leuke workshops op de herfstmarkt, ontdek je met een gids de mooiste paddenstoelen, rijd je het mooiste tankparcours van Europa in een echte minitank, kom je tot rust tijdens een mindfulness-wandeling en nog veel meer… Dankzij de actieve inbreng en medewerking van een groot aantal gastheren, ondernemers, landgoedeigenaren, terrein beherende organisaties, vrijwilligers, Provincie Utrecht en IVN Natuureducatie en het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei belooft het een onvergetelijke week te worden. Het complete programma van de Beleefweek Utrechtse Heuvelrug met meer dan 30 activiteiten is te vinden op www.np-utrechtseheuvelrug.nl/nl/wijzijn15/Beleefweek