Droomparken presenteert Tiny Office ‘De Buitenpost’

Op de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven presenteert Droomparken deze week op het Ketelhuisplein Tiny Office ‘De Buitenpost’. Op de Droomparken-stand op het Ketelhuisplein zijn drie Tiny Offices geplaatst die tijdens de DDW toegankelijk zijn voor bezoekers van de DDW. Vele designliefhebbers kwamen inmiddels al een kijkje nemen. Tiny Office ‘De Buitenpost’ is een samenwerking tussen Chris Collaris Architects, Dutch Invertuals en Droomparken. Elk Tiny Office op de DDW – 20 t/m 28 oktober- is ingericht door een ander team designers namens Dutch Invertuals.

De brain activity capsule van de toekomst

Tiny Office ‘De Buitenpost’ is een compacte ruimte waar je vrijelijk kunt dromen, presteren en recreëren. De brain activity capsule van de toekomst. Het haalt je naar behoefte weg uit het domein van ‘de anderen’ en biedt je niet alleen uitzicht op rustgevende natuur, maar ook de geestelijke ruimte voor inzicht in waar je ook mee bezig bent: het uitwerken van je dromen, het schrijven van dat boek of gewoon nog even aan het werk. Ideaal in een tijd waarin de grenzen tussen werken en vrije tijd vervagen en mensen hun werkflow op hun eigen manier willen managen. De Tiny Office is zowel ‘een gek ding’ als een realistisch concept. Het is een compacte, hoge, ruimtelijke en lichte werkruimte die alles in zich heeft om het creatieve proces te ondersteunen. Eén zijde is volledig van glas voor een fraai uitzicht. De plaatsing in de natuur is gevoelsmatig zowel rustgevend als inspirerend. Architect Chris Collaris: ‘Behalve het glas is voor de buitenkant glimmende, golvende aluminiumplaat gebruikt. Dit maakt dat de omgeving terug te zien is in het Tiny Office, dat daarmee opgaat in de omgeving.’

Tiny Offices een vervolg op het succes van Tiny Houses

Na de DDW zullen twee Tiny Offices geplaatst worden op Droompark Spaarnwoude in Halfweg en twee op Droompark De Zanding in Otterlo waar al een prototype staat. De Tiny Offices zijn per dagdeel boekbaar. Op Droompark De Zanding introduceerde Droomparken in 2016 als eerste recreatiebedrijf in Nederland Tiny Houses, een doorslaand succes. Op een groot aantal Droomparken zijn de Tiny Houses inmiddels te boeken en te koop. Klik hier voor informatie.