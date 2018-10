Deze week is een unieke beeldbank gelanceerd voor Noord Nederland onder de naam FotoConnect. De beeldbank mag uniek worden genoemd omdat deze een fotobemiddelingsservice combineert met een functie op het gebied van Noordelijke regiomarketing. De beeldbank wordt op dit moment uitgerold in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Binnenkort worden meer Noord Nederlandse provincies aan de beeldbank toegevoegd.

Heel veel mensen beleven plezier aan het maken van foto’s en de kwaliteit van fotoapparatuur en camera’s van Smartphones wordt steeds beter. Daardoor worden de laatste jaren steeds meer en steeds betere foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s komt terecht op de sociale media maar het merendeel verdwijnt in een digitaal archief. De initiatiefnemers achter de nieuwe beeldbank vinden dit jammer. Veel van dit materiaal is van goede kwaliteit en kan prima voor drukwerk, websites en regiomarketing gebruikt worden. Om hobby en (semi)professionele fotografen in staat te stellen om hun foto’s via de beeldbank aan te bieden is een fotobemiddelingsservice ontwikkeld. Deze fotobemiddelingsservice is even simpel als uniek. Een belangstellende die interesse heeft in een foto kan met een druk op de knop contact leggen met de fotograaf. Daarbij worden de geldende voorwaarden en richtprijs helder gecommuniceerd. Bij een koopovereenkomst volgt een veilige upload door de fotograaf en een download door de koper. Deze manier van werken heeft een aantal belangrijke voordelen. De fotograaf hoeft zijn kostbare hoge resolutie foto’s niet allemaal uit handen te geven zoals gebruikelijk bij stockbureaus. Ook is sprake van een direct contact tussen de koper en de fotograaf. Dit laatste biedt de fotograaf inzicht in waar zijn foto’s precies voor worden gebruikt en door wie. Voordeel is ook dat de beeldbank een aantal ondersteunende functies kent zoals een forum en een kennisbank met informatie over auteursrechten, beeldrechten en privacy. Hierover doen een hoop spookverhalen de ronde en de beeldbank wil hier een kennisrol in spelen. Ook is er ruimte voor het plaatsen van foto-opdrachten en kunnen foto-alerts worden ingesteld. Hiermee wordt een belangstellende automatisch geïnformeerd zodra een voor hem interessante foto wordt geplaatst.Iedereen die van fotograferen houdt kan gratis deelnemen aan de beeldbank. Zolang de kwaliteit van de foto’s voldoende goed is en de foto’s passen binnen de thema’s van de beeldbank worden deze door de vakkundige beeldredactie gerubriceerd en gepubliceerd. Geïnteresseerden, zowel fotografen als afnemers van foto’s, kunnen zich volautomatisch aanmelden via de website van FotoConnect.