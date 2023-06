Kleur bekennen

Ik ga het met u hebben over de Leefstijlvinder. Misschien heeft u hier nog nooit van gehoord? Misschien werkt u er al lang mee en bent u heel enthousiast (of juist niet)? Misschien gelooft u er helemaal niet in, dat denken in ‘hokjes’ als het gaat om doelgroepen. Ik kan me al uw reacties voorstellen, maar ik hoop u toch de waarde te laten zien, ook voor úw bedrijf.



De Leefstijlvinder? Het is een manier om doelgroepen te segmenteren die verder gaat dan leeftijd, gezinsfase of inkomen, maar vooral uitgaat van hoe mensen in elkaar zitten: hun karakter en waarden die zij belangrijk vinden. Wat betekent dat voor de manier waarop zij in het leven staan en ook hoe zij hun vrije tijd of vakantie willen doorbrengen? Dat leidt tot zeven verschillende doelgroepen: van ‘avontuurzoekers’ tot ‘harmoniezoekers’ of ‘inzichtzoekers’. Kijkt u maar eens op www.leefstijlvinder.nl voor meer informatie.

Het is al met al best complex, maar als je er eenmaal in verdiept hebt en mee gaat oefenen heeft de segmentatie een aantal belangrijke voordelen. Ik noem er vier:

Het geeft veel meer handvatten dan een traditionele segmentatie dan ‘gezinnen met kinderen’. Zo gaat het ene gezin heel graag naar een ‘gezinscamping’, maar klikt de andere consument met kinderen direct weer weg. Animatie? Voor sommige gezinnen een must, voor sommigen een gruwel. De Leefstijlvinder helpt je bij inzicht in dit soort zaken.

We weten ondertussen héél veel over de verschillende leefstijlgroepen: waar ze wonen, hoe ze aangesproken willen worden, waar ze graag overnachten. En het allerbelangrijkste: welke beleving ze zoeken. Als je écht in de huid van de verschillende leefstijlen kan duiken, kan je ook veel beter inspringen op de door hen gewenste beleving.

Afgelopen jaren is er nog veel meer informatie beschikbaar gekomen: over de ideale natuurbeleving en cultuur- en erfgoedbeleving van de verschillende leefstijlgroepen bijvoorbeeld. Super relevante informatie voor als je als ondernemer dergelijke activiteiten aanbiedt of je gasten wilt adviseren over passende activiteiten in de regio. U leest het in de toolkits natuurbeleving en cultuurbeleving, die we samen met provincies en andere adviesbureaus ontwikkelden.

Misschien wel het belangrijkste: de Leefstijlvinder wordt jaarlijks geüpdate en voorzien van nieuwe informatie! Zo zal er in de loop van 2023 een aanvullend onderzoek starten naar hoe de leefstijlgroepen aankijken tegen duurzaamheid tijdens hun vakantie.

Ik ken uiteraard ook de kritiek. Het denken in ‘hokjes’ zou zorgen voor te veel beperking; en dat is zeker een risico als je het als enige en zaligmakende tool gaat gebruiken. Maar als je het ziet als een belangrijk hulpmiddel om extra gegevens over je gasten te verzamelen, om te kijken hoe je jouw product kunt optimaliseren, hoe je marketing wellicht beter kan of hoe je je gast nog beter kunt bedienen in samenwerking met andere bedrijven in de omgeving, dan heeft de segmentatie een enorme meerwaarde. Kijkt u eens op www.leefstijlvinder.nl of op Bureau voor Ruimte en Vrije tijd | De leefstijlen. Daar vindt u veel meer informatie, en kunt u via een (gratis) online test ook meer inzicht krijgen voor welke uw accommodatie of restaurant geschikt is. We hebben de tests net vernieuwd en ik ben zeker benieuwd naar uw reactie! Bent u kritisch of de Leefstijlvinder of juist heel positief? Heeft u er specifieke vragen over? Ik ga er graag een volgende keer nader op in, dus ik hoor het graag van u!