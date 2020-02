Klimmen in ruil voor nestkastje

Bezoekers van de openingsweek van de Klimrijk Brabant kunnen ‘betalen’ met een heel bijzonder middel: namelijk met een vogelhuisje. In een poging zoveel mogelijk koolmeesjes aan te trekken om zo de processierups te bestrijden, wil het park bij Veldhoven in de omgeving van het parcours zo veel mogelijk nestkastjes ophangen. Wie het tijdens de tweede helft van de voorjaarsvakantie hoger op wil zoeken, kan de portemonnee dus thuislaten en een nestkastje inleveren. Dit kan in elke vorm of maat, zolang het maar geschikt is voor kool- of pimpelmezen, de vogels die dol zijn op de rupsen.

Aantrekkelijk voor mezen

“We willen er natuurlijk alles aan doen om het aantal processierupsen bij ons te beperken”, verklaart Huub Wijnen, general manager van Klimrijk het verzoek. “Maar gezien onze bosrijke omgeving willen we dat wel op een zo natuurvriendelijk mogelijk manier aanpakken. Vandaar de wens om het hier heel aantrekkelijk te maken voor de mezen, in de hoop dat er hier heel veel zullen gaan nestelen.” Voor bezoekers is er ook de mogelijkheid om hun eigen meegebrachte kastjes te pimpen. Er zullen verschillende kleuren verf klaarstaan. Ook krijgen ze de mogelijkheid om in mei met korting terug te komen om te zien hoe het huisje erbij hangt – en natuurlijk om te kijken of er een nestje in zit.

Zeven parcoursen

Bij Klimrijk Brabant zijn er zeven parcoursen met elk een eigen moeilijkheidsgraad. De lengte van de routes varieert van 110 tot 200 meter en de hoogte van de routes varieert van twee tot tien meter in de lucht. Klimrijk opent de deuren weer op woensdag 26 februari. De vogelhuisjesactie geldt tot en met 1 maart. Klik hier voor informatie.