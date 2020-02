Vijf jaar sinds doorstart AquaZoo

Dierentuin AquaZoo vierde zijn vijfjarig jubileum. Het is namelijk exact vijf jaar geleden dat het dierenpark bij Leeuwarden een doorstart maakte en als onderdeel van Libéma een nieuwe kans kreeg. Deze jaren mocht het park onder andere ijsberen, zeeleeuwen, vicuña’s pinguïns, nijlkrokodillen, gordeldieren en luiaards verwelkomen. In totaal kwamen er dertien verschillende diersoorten bij en is er 300.000 kilo diervoeder aan de dieren gevoerd. Ruim 10.000 kinderen kwamen op schoolreis naar de dierentuin. Het aantal bezoekers ging van 85.000 in 2015 naar 150.000 in 2019. De eerste jaren na de doorstart is er veel veranderd op het park, gelegen in recreatiegebied De Groene Ster. Zo is de afgelopen jaren grondig verbouwd, kregen de dieren ruimere verblijven, werd het speelaanbod uitgebreid, kwamen er adventure routes en werden de receptie, winkel en horeca aangepakt. Educatie over diersoorten en natuurbehoud is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en dat zal de komende jaren nog verder uitgebreid worden. Ook werkt AquaZoo intensief samen met Stichting Wildlife. Deze stichting verzorgt de rondleidingen, houdt toezicht in de doorloopgebieden, verzorgt educatieve borden en beleving. Daarnaast helpen de vrijwilligers bij evenementen en is er een educatie-bakfiets.

De afgelopen 5 jaar in cijfers:

• Het aantal bezoekers verdubbelde bijna van 85.000 naar 150.000

• Het park mocht zeker 13 nieuwe diersoorten verwelkomen

• Aantal verkochte snacks (patat, frikadel, kroket, etc): 750.000 (150.00 per jaar)

• Gelopen kilometers door bezoekers: 1.500.000 (300.000 per jaar)

• Hoeveelheid diervoer: 300.000 kilo (5.000 kilo per maand)

• Aantal schoolreisjes/schoolkinderen: 396 schoolreisjes met 10.063 kinderen

• Aantal kinderfeestjes: 991 met 6.618 kinderen