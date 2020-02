Strandhuisjes Julianadorp door Roompot verhuurd vanaf 2021

Roompot bevestigt dé absolute kustspeler te zijn in de verhuur van vakantieverblijven. Na de aankondiging dat de 74 Beach Villa’s van Hoek van Holland op 1 januari 2021 richting Roompot verhuizen, komen ook 90 strandhuizen in Julianadorp die dag het aanbod versterken van Nederlands grootste aanbieder van vakantiehuizen. In het bovenste puntje van Noord-Holland, op 1 km van Roompot Resort Duynzicht in Julianadorp, vindt men 90 strandhuisjes die van eind maart tot begin oktober de vakantiebasis vormen voor gezinnen, rustzoekers en natuurliefhebbers. Wie van mooie wandelingen en fietstochten houdt, geniet ontzettend van de kleurrijke bloemenvelden, de uitgestrekte Noordduinen en het natuurgebied de Helderse Duinen en komt dan ook graag met vakantie naar Julianadorp. Men kan er bovendien bijzondere planten en vogels spotten. Ook de door de zee omringde Den Helder is met haar vele terrassen, winkels en musea een echte aanrader, wanneer de kinderen voldoende zandkastelen hebben gebouwd of in de zee hebben gezwommen. De 90 vrijstaande strandhuisjes bevinden zich rechtstreeks op het strand en kunnen elk vier tot zes gasten ontvangen. Elk strandhuis telt twee slaapkamers op twee verdiepingen. In de woonkamer is de bedbank ook geschikt voor 2 kinderen, waardoor een gezin er zich zo thuis en welkom voelt. De totale oppervlakte van elk strandhuis is 45 m2. De 90 strandhuizen komen op 1 januari 2021 het portfolio van Roompot versterken, die hiermee nogmaals bevestigt de absolute kust- en waterspeler te zijn. Klik hier voor informatie.