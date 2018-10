Landal en Greenchoice stimuleren duurzaam leven

Op vakantiepark Landal Twenhaarsveld (Holten, Overijssel) hebben twee bestaande vakantiewoningen (bouwjaar 1985) een groene make-over gehad. De woningen gebruiken geen aardgas meer; ze worden verwarmd met een warmtepomp en er wordt gekookt op inductie. Verder zijn o.a. isolatie in dak en glas geïnstalleerd en zonnecollectoren op het dak geplaatst. Ook is er gekozen voor een inrichting met gerecyclede of recyclebare producten. Dinsdag werden de woningen geopend. Niet met het doorknippen van een lint, maar met een ‘Duurzame Dialoog’, waaraan werd deelgenomen door de gemeente, organisaties en leveranciers. Duurzaam leven in bestaande woningen. Dat is het doel van Landal GreenParks en groene energieleverancier Greenchoice. Sinds begin 2016 hebben beide bedrijven al een samenwerking en ontwikkelen gezamenlijk initiatieven om Nederland groener te maken, meer mensen te inspireren en hen te laten ervaren hoe het is om in een duurzame woning te leven. “We willen onze 2.8 miljoen gasten over duurzaamheid inspireren tijdens hun vakantie, wanneer ze daar alle tijd en ruimte voor hebben. We horen en lezen veel over duurzaam leven, maar wat betekent dat in je eigen woonomgeving? In deze woningen bieden we gasten de mogelijkheid om dit zelf te ervaren, zodat zij thuis zelf aan de slag kunnen met duurzaamheid,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks. Greenchoice streeft naar een transitie van energieleverancier naar leverancier van energievoorzieningen. Evert den Boer, algemeen directeur van Greenchoice: “Een duurzaam leven kan beginnen bij de keuze voor een groene energieleverancier, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij helpen klanten zelf groene stroom op te wekken en te besparen op hun energieverbruik. We willen mensen inspireren door voorbeelden te geven en te laten ervaren hoe comfortabel een duurzame woning kan zijn. De samenwerking met Landal GreenParks past hier prachtig in.” “Onvergetelijke vakanties met een positieve impact, dat is waar we naar streven bij Landal GreenParks. We maken mooie ontwikkelingen door, zoals een volledig duurzaam park, Landal De Reeuwijkse Plassen in Nederland, en 74 energieneutrale woningen op Landal Mont Royal in Duitsland. Samen met partners, leveranciers én onze gasten zetten we stappen om dit doel te bereiken,” aldus Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal en MVO Manager van het Jaar 2017.

Duurzame Dialoog

Met een Duurzame Dialoog gingen ‘duurzame spraakmakers’ en betrokkenen bij de realisatie van de woningen met elkaar in gesprek over vragen als: Hoe stimuleren we versnelling? Wat kunnen bedrijven betekenen om de consument te betrekken bij de verduurzaming van Nederland. Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan duurzaam wonen en leven van en voor alle Nederlanders? Hoe kunnen we consumenten inspireren om zelf kleine stapjes binnen hun eigen leefomgeving te zetten?

Niet meer praten maar doen

Aanwezig waren o.a. MVO Nederland, Gemeente Holten, Duurzaam Holten, WakaWaka, Dutch Green Building Council, Van Wijnen Recreatiebouw en tal van leveranciers en installatie-bedrijven. Aan vijf tafels gingen in totaal 40 aanwezigen aan de slag met vier stellingen. De belangrijkste uitkomsten werden aan het eind van de bijeenkomst samengevat door Michel Schuurman, Directeur Politiek en Economie van MVO Nederland. “Aan de tafels was men het erover eens dat de overheid een steviger rol mag nemen, maar ook als individu mogen we meer initiatief tonen door niet af te wachten totdat de overheid actie neemt. De tijd van praten is voorbij; we moeten nu vooral gaan doen. De techniek is geen probleem, geld is er ook. Overheid, financiële instellingen, installateurs en klanten moeten met elkaar aan de slag. Maak de grote ambities van 2030 en 2050 behapbaar in kleine stapjes om het aantrekkelijk te maken voor de mensen.”