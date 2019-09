Landal Kaatsheuvel verwelkomt de eerste gasten

Vanaf 4 oktober a.s. zijn de eerste gasten welkom op het gloednieuwe luxe vakantiepark Landal Kaatsheuvel, waar de eerste 24 vakantiewoningen gereed zijn. Voordat het zover is, kunnen huiseigenaren en relaties komen proefslapen in het weekend van 27 september. In datzelfde weekend vinden op 28 en 29 september ook open dagen plaats voor kopers en andere belangstellenden die een kijkje op het park willen nemen. De makelaars zijn aanwezig met verkoopinformatie. Landal Kaatsheuvel, het vierde park van Landal GreenParks in Noord-Brabant, ligt aan de rand van de schitterende natuur van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, in de nabijheid van attracties als de Efteling en Safaripark De Beekse Bergen en de gezelligheid van steden als Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het luxe park grenst aan het dorp Kaatsheuvel en ligt op ca. 2 kilometer afstand van de entree van de Efteling. Het vakantiepark krijgt in totaal 104 recreatiewoningen voor 4-, 6-, 8-, 10- en 12-personen, waaronder ook speciale kinderbungalows. De woningen zijn traditioneel gebouwd en stralen door het ontwerp en de materiaalkeuze een karakteristieke ne gezellige sfeer uit. Het park beschikt tevens over een centrumvoorziening die bestaat uit onder meer een binnenzwembad, een receptie, een minishop voor de dagelijkse boodschappen, een fietsverhuur en diverse speelfaciliteiten. De woningen worden eigendom van particuliere investeerders. De verhuur en het beheer van het vakantiepark is in handen van Landal GreenParks. De officiële opening staat gepland eind 2020, wanneer alle 104 recreatiewoningen in gebruik zijn genomen. General Manager Paul Reizevoort van Landal Kaatsheuvel: “We kunnen niet wachten om straks de eerste gasten te verwelkomen, er is de afgelopen maanden keihard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Dit is een unieke regio, die gasten veel te bieden heeft. Prachtige natuur naast de deur, bijzondere attracties in de nabijheid en mooie steden vlak in de buurt. Dat maakt het park bij uitstek geschikt voor gezinnen en families. Onze gasten gaan hier een geweldige tijd beleven!” Klik hier voor informatie.