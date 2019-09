Bijzondere Van Gogh erfgoedlocaties in Brabant openen tijdelijk hun deuren

Tijdens de tentoonstelling ‘Van Goghs intimi’ in Het Noordbrabants Museum (21 sep 2019 – 12 jan 2020) bieden de Brabantse Van Gogh erfgoedlocaties een tijdelijk programma rond de plaatsen en verhalen uit het Brabantse leven van Vincent van Gogh. Van zijn geboorte tot zijn eerste liefde, het gezinsleven van de familie Van Gogh en de kerk: bezoekers kunnen zijn wereld van dichtbij beleven. Aandacht ook voor de Brabantse landschappen en gebouwen die Vincent in zijn schilderijen vastlegde. Sommigen daarvan worden speciaal voor deze gelegenheid opengesteld.

Geboortegrond Van Gogh

Drie Van Gogh erfgoedlocaties, 39 Van Gogh Monumenten en 435 kilometer Van Gogh fietsroute vormen de komende maanden het decor voor een aantrekkelijk programma rond Vincents leven en intimi in Brabant. Dat draait in Zundert, waar Vincents wieg stond, rond het Vincent Van GoghHuis. In Etten-Leur, waar Van Gogh zijn carrière als kunstenaar startte, staat de Van Gogh Kerk centraal. Nuenen, waar Van Gogh zijn eerste meesterwerk schilderde pakt uit met tentoonstellingen in en buiten het Vincentre.

Deuren open

Bezoekers hebben de komende maanden de gelegenheid om de meest bijzondere en verborgen Van Gogh-locaties in Brabant te ontdekken. Zo gaan de deuren van de kerken in Zundert en Nuenen, waar vader Van Gogh predikant was, open voor een publieksprogramma met voordrachten en rondleidingen. Op gezette tijden is het tevens mogelijk om bijvoorbeeld Salon Nune Ville te bezoeken, het huis van Vincents geliefde Margot Begemann in Nuenen. Lokale Van Gogh kenners vertellen de verhalen bij de Van Gogh Monumenten en andere plekken die onlosmakelijk verbonden zijn met de meesterschilder en zijn familie, vrienden en modellen.

Vincent van GoghHuis Zundert

Het Vincent van GoghHuis in Zundert presenteert van 12 oktober 2019 tot en met 26 januari 2020 de tentoonstelling ‘Suze Robertson & Marenne Welten – Naast Van Gogh’. Suze Robertson (1855-1922) was een tijdgenote van Vincent van Gogh. Al tijdens haar leven werd ze beschouwd als zijn vrouwelijke tegenhanger.

Van Gogh Kerk Etten-Leur

Van Gogh Kerk in Etten-Leur brengt van 25 september tot en met 22 december 2019 de fototentoonstelling ‘Dichterbij Van Gogh’. Marc Boom (Amsterdam 1968) reproduceert op een bijzondere wijze beroemde portretten van Vincent van Gogh. Niet met een penseel, maar met zijn fotocamera en met echte mensen in de hoofdrol.

Vincentre Nuenen

Van 20 september 2019 tot 31 maart 2020 is er een tentoonstelling met extra aandacht voor Van Goghs (schilders)vrienden uit zijn Nuenense periode, zoals Dimmen Gestel, Antoon Hermans, Anton Kerssemakers en Willem van de Wakker.

Agenda

Alle activiteiten in Zundert, Tilburg, Helvoirt, Etten-Leur en Nuenen zijn uitgebreid terug te vinden in de agenda op de website.