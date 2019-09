Op de derde editie van het Kampvuurfestival is de Rubænd door het publiek gekozen als De Beste Kampvuurmuzikant van Nederland. Het Kampvuurfestival is een vervolg op de succesvolle Dag van de Kampvuurmuzikant, die Stichting De Groene Koepel jaarlijks organiseert op de Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen. De publieksfavorieten van afgelopen editie vormden dan ook de headliners van het festivalprogramma. Veel bezoekers van het festival zijn blijven kamperen om ten volle van alle activiteiten te kunnen genieten. Zo waren er overdag workshops vuur maken, ukelele spelen en yogasessies. Voor de kinderen las Boekmama spannende verhalen voor. Vanaf 18.00 uur begonnen de negentien muzikanten en bandjes te spelen rondom vier kampvuren en waren er liedjes in oldtime american folkstijl tot Nederlandstalige eigen composities te horen. Uiteindelijk is de Rubænd als publieksfavoriet verkozen. Deze echte kampvuurband uit Leeuwarden heeft de harten van het publiek gestolen met hun grappige en enthousiaste versies van meezingers en klassiekers. Met een bonte verzameling aan instrumenten hebben de vijf leden van de Rubænd de sfeer van kampvuurmuziek goed weten te pakken. Ze nemen het stokje over van Wouter van der Wal, die in 2016 de eerste finale van De Beste Kampvuurmuzikant van Nederland won.

GroepsNatuurkampeerterrein

Deze tweede editie van het Kampvuurfestival vond plaats op Scoutinglandgoed Zeewolde, een van de twintig GroepsNatuurkampeerterreinen. Deze zijn in 2013 in het leven geroepen door Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar groepskamperen in de natuur. Klik hier voor informatie.