Honderden Roompot-medewerkers proberen zaterdag record op World Cleanup Day te verbeteren

• In 2018 raapten zij 10% van al het zwerfvuil op dat die dag in Nederland werd opgeruimd

• Zij registreren alles via de app Litterati

• Dit jaar in de omgeving van de vakantieparken, maar ook van het hoofdkantoor en bij medewerkers thuis

Zaterdag vindt de 2019 editie plaats van de World Cleanup Day. Honderden medewerkers van Roompot Vakanties zullen opnieuw aan die opruimactie deelnemen en hun record van vorig jaar proberen te verbreken. Toen ruimden zij 10% van al het zwerfvuil op dat die dag in Nederland werd opgeraapt. Wie bij Roompot met vakantie gaat, kiest er resoluut voor om te genieten van een heerlijke vakantie op één van de 200 parken, maar ook de mooie omgeving te ontdekken. Helaas stellen de medewerkers dagelijks vast dat zwerfvuil het strand, de zee en de natuur ontsieren. Daarom trekken zij zaterdag voor de 2de maal de handschoenen aan om zwerfafval in de omgeving van de vakantieparken op te rapen. Dan vindt namelijk de 2019 editie van de World Cleanup Day plaats, die in Nederland door de Plastic Soup Foundation wordt georganiseerd.

Niet alleen rondom de Roompot Vakantieparken

Dit jaar rapen de Roompot medewerkers en hun vrienden en familieleden niet alleen zwerfafval op in de omgeving van de vakantieparken van Roompot, maar maken zij ook de bermen en de natuur mooi nabij het nieuwe hoofdkantoor in Goes of in de omgeving van hun thuis. Het enthousiasme is alvast groot en vakantiegasten die willen deelnemen kunnen uiteraard bij de medewerkers van hun vakantiepark aansluiten.

Record?

In 2018 raapten de medewerkers van Roompot 10% van al het zwerfvuil op dat die dag in Nederland werd opgeruimd en via de app Litterati werd geregistreerd. Hun doelstelling is dit jaar nog beter te doen en zo een nog grotere bijdrage te leveren. De top 10 van de gevonden items is:

1. Sigaretten

2. Blikjes

3. Verpakkingen

4. Flessen

5. Bekers

6. Snoep

7. Zakjes

8. Flessendoppen

9. Rietjes

10. Drinkpakje

Om al dat vuil te kunnen verzamelen en – letterlijk – uit de weg te ruimen, stelt Roompot en enkele partners cleanup sets ter beschikking zodat zij wel hun handen wel uit de mouwen moeten steken, maar niet vuil hoeven te maken.

beeld: www.worldcleanupday.nl