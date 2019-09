Een insectenhotel op Camping de Noetselerberg

Woensdag 25 september wordt er een bijzondere activiteit georganiseerd op Camping de Noetselerberg in Nijverdal. Samen met Landschap Overijssel kunnen deelnemers bouwen aan een nieuw insectenhotel. Het hotel gaat plaats bieden aan vlinders, lieveheersbeestjes, solitaire bijen en nog veel meer insecten. Daarmee wordt de natuur op de camping en omgeving geholpen.

Waarom een insectenhotel

Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats. Solitaire bijen steken niet, maar vervullen wel een hele belangrijke rol bij de bestuiving van bloemen, vruchten en groenten. Met de bouw van het hotel worden deelnemers betrokken bij de natuur en wordt informatie gegeven over de toepassing thuis. Camping de Noetselerberg is onderdeel van het Camping en Bungalow Overleg Twente. “Dat de aanwezige natuur en landschap in de omgeving van meerwaarde is voor de gast, is geen discussie. Gasten genieten duidelijk van het prachtige Twentse landschap en dat vinden wij als collectief van 26 toonaangevende campings, bungalowparken en groepsaccommodaties in Twente waardevol en willen we graag ondersteunen. Daartoe is vorig jaar de samenwerking met het Landschap Overijssel gezocht”. Aldus Niels Stijger, voorzitter van het CBOT.

Over het initiatief

Het insectenhotel is een initiatief van Camping Bungalow Overleg Twente, Landschap Overijssel en Camping de Noetselerberg en wordt gedragen door Twente Marketing. Camping Bungalow Overleg Twente en Landschap Overijssel zetten zich in voor de natuurbehoud in de omgeving. Zij doen dit door het adopteren van typisch Twentse landschapselementen, het streek-eigen maken van het eigen erf, het versterken van de biodiversiteit en het stimuleren van het gebruik van streekproducten. Klik hier voor informatie.