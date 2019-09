Geslaagde editie van GroenTechniek Holland

De vierde editie van het evenement GroenTechniek Holland is succesvol verlopen. Beursmanager Willem Bierema: “Ruim 17.500 professionals werkzaam in de groene openbare ruimte passeerden tussen 10 en 12 september de entree tijdens de tweejaarlijkse vakevenement in Biddinghuizen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de ruim 16.000 bezoekers in 2017 tijdens de derde editie. Ruim 170 deelnemers presenteerden meer dan 4.000 machines van ruim 450 merken. De deelnemers waren niet alleen tevreden over het aantal en de kwaliteit van de bezoekers, maar ook over de overzichtelijke en compacte opzet van het evenement, de stands dichter aan de gangpaden en de snelle toegang en ruime nabijgelegen parkeerruimte. In de eerste onderzoeksresultaten onder bezoekers worden met name de paviljoens Rent a Park over het invullen van tijdelijk lege openbare, ruimte met een tijdelijk stadspark, het testparcours en het Zero Emission Paviljoen met alles over elektrificatie, dé trend in de groentechniek, hoog gewaardeerd. Kortom een succesvolle vierde editie waar we tevreden op terugkijken.”

Deelnemers tevreden

Aard Pennings van Van der Haeghe is enthousiast: “We troffen veel eindgebruikers van onze machines, ook op woensdag, de enige dag dat het weer minder was. Maar juist het demonstreren van de machines is een enorm voordeel voor onze klanten. Ook over de compacte opzet en strakke, goede organisatie zijn we zeer tevreden.” Jan Jaap de Boer van GroeNoord John Deere trof bezoekers die goed geïnformeerd waren en zeer gerichte belangstelling toonden. “Ik had dat al gehoord maar heb het nu zelf ervaren. En Zero Emission en elekrificatie heeft veel aandacht gekregen in de media, en gelukkig ook bij de bezoekers.” Moniek van de Coevering van Makita was blij na twee edities weer terug te zijn. “Zo’n buitenbeurs trekt een grote variatie aan bezoekers, dus voor ons een goede gelegenheid om in contact te komen met eindgebruikers zoals hoveniers, aannemers en gemeentepersoneel in groenvoorziening. Ons grote en brede assortiment is toch niet bij iedereen bekend, dus fijn er weer te zijn en het hier te kunnen laten zien.” Koen Meerman van Meerman Machines BV is positief omdat hij “de juiste doelgroep trof die wij ook zochten, heel enthousiast en met gerichte belangstelling. Verder ook veel studenten, dat is goed want dat zijn de hoveniers van de toekomst.”

Gouden Klavertje Vier voor X Tweel Turf radiaalband van John Deere

De Michelin X Tweel Turf radiaalband zonder lucht die te zien is op de stand van de John Deere dealers Kraakman Perfors & GroeNoord wint het Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallende innovatie op GroenTechniek Holland. De jury: “Deze radiaalband zonder lucht is immuun voor scherpe objecten, glijdt makkelijk over obstakels en gaat drie keer langer mee, met als voordelen geen lekke banden, geen ongelijke bandenspanning en betere opvang van schokken. Deze band is voor het eerst leverbaar in Nederland en een innovatie met veel impact.” Op een gedeelde tweede plaats eindigden RAMM BV met de Rootwave Pro en New Holland met de Xpower, twee verschillende chemievrije methoden van elektrische bestrijding van wortelonkruiden en invasieve exoten. De Rootwave Pro van RAMM bestrijdt individueel en selectief met hoogspanning, doordat de elektrische stroom door natuurlijke weerstand in de plant wordt omgezet in warmte, waardoor de plant van binnenuit gaat koken zonder dat omringende planten hinder ondervinden; de Xpower van New Holland bestrijdt onkruid tot in de wortel over een breedte tot 3 meter. De derde prijs is voor Hermans Company BVBA met de Farmtrac 20E volledig elektrische compact tractor, de eerste productierijpe en volledig elektrische compact tractor die niet onderdoet voor tractoren met brandstofmotor, eenvoudig oplaadbaar (via standaard stopcontact) is en goedkoop in onderhoud. Ruim 170 fabrikanten, importeurs en dealers lanceren op dit evenement voor groenprofessionals hun primeurs. De vakjury beoordeelde welke van alle ingezonden innovaties het meest vernieuwend en onderscheidend zijn voor de groensector en koos de winnaars uit elf genomineerden.

Volgende editie

GroenTechniek Holland vond plaats van 10 tot en met 12 september in Biddinghuizen. De organisatie, in handen van de GroenTechniek Holland BV, een dochter van de Fedecom, kijkt uit naar de volgende editie van dit tweejaarlijkse vakevenement in 2021. Alle actuele informatie is te vinden op www.groentechniekholland.nl.