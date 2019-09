Twente confronteert reizigers met gehaaste leefstijl

Deze maand is de drukste maand op het spoor weer een feit. De NS verwacht in september opnieuw een recordaantal reizigers; 36,7 miljoen. Vorig jaar waren dat er 35 miljoen, ook een record. De verwachting is dat er in 2022 zoveel forenzen zijn, dat de gezondheid erdoor in gevaar komt. Daar steekt Twente Marketing een stokje voor. Via digitale schermen op CS Amsterdam, CS Rotterdam, CS Utrecht en CS Den Haag, wordt de gehaaste reiziger van 9 t/m 27 september geconfronteerd met zijn gedrag. Het doel? Ze verleiden om even uit te checken in Twente.

Forenzen vaker last van stress

Eind vorig jaar deed het RIVM, in opdracht van NS Zakelijk, een verkennende literatuurstudie naar het wetenschappelijke onderzoek dát er is, en een verband legt tussen forenzen en onder andere fysieke en mentale gezondheid. Officieel horen ook fietsers, wandelaars en bus- of tramreizigers bij de groep forenzen, waarmee in de wetenschappelijke literatuur over het algemeen alle verkeer van en naar het werk wordt bedoeld. Uit die studie blijkt onder meer dat forenzen op allerlei vlakken slechter scoren dan niet-forenzen. Zo is een langere reistijd gerelateerd aan meer stress, een slechtere slaap, een slechtere gezondheid en meer ontevredenheid over het leven.

Even uitchecken in Twente

In Twente weten we dat een gehaast leven leidt tot een chronisch tekort aan tijd. Drukte, hectiek en een overvolle to-do-list van oppervlakkigheden kan het geluk soms aardig in de weg staan. In Twente laten ze zich niet opjagen. Daar weten ze dat je de tijd moet nemen voor de dingen die echt belangrijk zijn. Dingen waar je echt gelukkig van wordt. Via de digitale schermen wordt de reiziger geconfronteerd met zijn gehaaste gedrag en daarmee de noodzaak om ‘even uit te checken’ in Twente. De cijfers laten zien dat Twente een steeds populairdere bestemming binnen Nederland wordt. Het aantal overnachtingen in Twente groeide in 2018 naar 3,52 miljoen. Een stijging van 3,5%. Naast (grote) steden en dorpen heeft Twente een fraai landschap. Groen en glooiend, met bossen, rivieren, landgoederen en hier en daar een zandverstuiving of heidegebied. Het lijkt soms net het buitenland. Dit decor in combinatie met de ‘locals’ die nog echt de tijd voor je nemen maken Twente tot de ideale vakantiebestemming voor een korte vakantie in eigen land. Met het aanbod op www.tijdzatintwente.nl wordt de reiziger verleid tot een weekendje uitchecken in Twente.