Complete vakbeurs voor de recreatiesector

Op 2 en 3 oktober vindt in Jaarbeurs Utrecht de zestiende editie van Vakbeurs Openbare Ruimte plaats. Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is de beurs ook voor professionals uit de recreatiesector zeer interessant. Hetgeen zich ook laat zien in het toenemend aantal bezoekers uit die sector. “Recreatieve terreinen zijn weliswaar geen openbare terreinen, het zijn wel degelijk gebieden die met verstand van zaken moeten worden ingericht en beheerd”. Aan het woord is Amaya Alvarez, projectmanager van de beurs. “In feite biedt ons evenement alles wat een terreinbeheerder nodig heeft. Hij of zij kan er honderden producten vinden, zoals verlichting, bestrating, halfverharding, banken, prullenbakken, speeltoestellen, valdempende ondergronden en alle vormen van groenvoorziening, maar kan zich ook laten informeren over het aanleggen en onderhouden van buitenruimten. Want ook in de recreatiesector wordt er gekeken hoe om te gaan met actualiteiten zoals het veranderende klimaat, biodiversiteit en circulariteit”, aldus Alvarez. Amaya Alvarez ziet het als een belangrijke taak om het jaarlijkse evenement bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. “We zijn in een tijdperk aanbeland waarin er gelukkig een groeiend bewustzijn is van het plezier en de voordelen van een gezonde en prettige leefomgeving. En dat geldt zowel voor openbare leefomgevingen als voor recreatieve gebieden. Met onze Vakbeurs Openbare Ruimte faciliteren wij het samenkomen van alle belangrijke stakeholders. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen van die kans gebruik maken!”. De beurs is komende editie voor het eerst om 9:00 uur op beide beursdagen. Er zijn extra veel activiteiten, zoals De Groene Stad, een Lichtontwerp Atelier en de Klimaattuin. De toegang tot de beursvloer is gratis, net zoals het bijwonen van alle inhoudelijke sessies. Ook kunnen bezoekers de hele dag gratis koffie, thee en fris krijgen. Meer informatie en het registreren voor een bezoek kan via de website