Droomuitjes.nl voor onvergetelijke ontdekmomenten

In samenwerking met Ticketsplus lanceert Droomparken een nieuwe website genaamd: www.droomuitjes.nl. Via deze portaal biedt zij haar gasten nog meer onvergetelijke ‘ontdek momenten’ rondom de veertien Droomparken verspreid over Nederland. Voor Ticketsplus is het van belang dat haar partners meerwaarde zien in het ontsluiten van de regio, maar het is daarbij nog belangrijker dat de kracht van de regio gezien wordt als een bijzonder sterk marketinginstrument. In de samenwerking met Droomparken vormde de livegang van de ticketmodule aan de receptiebalies van alle parken de eerste pijler. Het Droomuitjes-platform vormt de tweede stap, waarbij gastbeleving centraal staat. Het aanbod met aangesloten uitjes is inmiddels ook flink uitgebreid. Waar Ticketsplus in het begin voornamelijk grote en bekende dagattracties aansloot, bestaat het aanbod inmiddels ook uit lokale uitjes zoals zwembaden, boottochten, kleine musea en speelparadijzen. Naast de diversiteit in het aanbod heeft Ticketsplus de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Hiermee ondersteunt zij hun partners in de zoektocht naar meer beleving, meer omzet en meer kennis. Met de enorme groei in het aantal toeristen in vooruitzicht en de daarmee gepaard gaande spreiding van toeristen in Nederland, vormt dit een sterke basis voor een succesvolle samenwerking. Marco Budding, directeur marketing Droomparken: ‘Droomparken geeft ruimte om te ontdekken en met Droomuitjes.nl bieden we onze gasten onvergetelijke ontdekmomenten, een perfecte match dus.’ ‘Het is mooi om te zien dat Droomparken in de customer journey van de gast verder kijkt dan enkel het aansluiten van de uitjes en activiteiten uit de omgeving. Net als wij ziet Droomparken de regio als een krachtige marketingtool, waar men op termijn ook een hogere gasttevredenheid mee kan bewerkstelligen of wat men kan inzetten als loyaliteitsinstrument, aldus Willem-Jan Brabers, directeur Ticketsplus.