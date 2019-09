Flamco doet mee met Weekend van de Wetenschap

In het weekend van 5 en 6 oktober 2019 vindt de achtste editie van Weekend van de Wetenschap plaats. Tijdens dit weekend geven ruim 350 organisaties op het gebied van wetenschap en technologie een unieke blik achter de schermen. Zij openen deuren en tonen plekken die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. Flamco in Bunschoten, producent van onder andere expansievaten en toebehoren voor verwarmings-, koelings-, solar- en waterinstallaties, opent ook haar deuren. Op zaterdag 5 oktober staan de fabriek in Bunschoten, de productenshowroom en het ontwikkelingslaboratorium open voor bezoek. Een mooie gelegenheid voor iedereen, van jong tot oud, om op een toegankelijke manier inzicht te krijgen in de productie en de nieuwste ontwikkelingen. Zo kunnen kinderen en jongeren kennismaken met toepassingen en beroepen van de toekomst.

Praktische informatie:

Wie: Flamco, Amersfoortseweg 9, Bunschoten

Datum: zaterdag 5 oktober 2019

Tijdstip: 11:00 – 17:00 uur

Gratis: ja

Aanmelden: niet nodig.

Klik hier voor informatie.