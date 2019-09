Keukenhof Bloembollenmarkt Bloembollenmarkt

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober vindt de Keukenhof Bloembollenmarkt plaats. Tientallen kwekers die zich gespecialiseerd hebben op het kweken van niet alledaagse soorten bolgewassen, bieden hun producten aan. De kleur van het voorjaar maakt plaats voor een markt waar zij hun bloembollen tonen. Wie in zijn eigen tuin bollen wil planten en op zoek is naar unieke bolgewassen kan terecht op de Keukenhof Bloembollenmarkt.De Bloembollenmarkt is geopend op 4 en 5 oktober van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis. De Keukenhof tuinmannen verzorgen plantdemonstraties. De bezoeker ontvangt nuttige tips en adviezen. De Keukenhof Bloembollenmarkt is een begrip voor een ieder die geïnteresseerd is in bloembollen en tuinieren. Een uitzonderlijk groot aanbod van bloembollen, waaronder vele exclusieve soorten, worden aangeboden door kwekers. Bezoekers ontvangen zo uit de eerste hand informatie over het planten en verzorgen van de verschillende soorten bollen. Deelnemers aan de Bloembollenmarkt 2019 zijn: Van Tubergen (Dix Export), Meeuwissen Voorhout, Joop Huner Groenprojecten, J.W.A. Lefeber, Jansen’s Overseas, Eric Breed Tulip Pictures, De Doornduyn, Frylink, Floralia, Natural Bulbs, Agapanthus, Fred de Meulder en Stichting Hortus Bulborum. Tijdens de bloembollenmarkt wordt het mozaïek in bollen gepresenteerd voor het Keukenhof thema van 2020. Het thema is A World of Colours.