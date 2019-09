Gouden Klavertje Vier vcoor X Tweel Turf Radiaalband

De Michelin X Tweel Turf radiaalband zonder lucht die te zien was op de stand van de John Deere dealers Kraakman Perfors & GroeNoord wint het Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallend innovatie op GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. De jury: “Deze radiaalband zonder lucht is immuun voor scherpe objecten, glijdt makkelijk over obstakels en gaat drie keer langer mee, met als voordelen geen lekke banden, geen ongelijke bandenspanning en betere opvang van schokken. Deze band is voor het eerst leverbaar in Nederland en een innovatie met veel impact.” Op een gedeelde tweede plaats eindigden RAMM BV met de Rootwave Pro en New Holland met de Xpower, twee verschillende chemievrije methoden van elektrische bestrijding van wortelonkruiden en invasieve exoten. De Rootwave Pro van RAMM bestrijdt individueel en selectief met hoogspanning, doordat de elektrische stroom door natuurlijke weerstand in de plant wordt omgezet in warmte, waardoor de plant van binnenuit gaat koken zonder dat omringende planten hinder ondervinden; de Xpower van New Holland bestrijdt onkruid tot in de wortel over een breedte tot 3 meter. De derde prijs is voor Hermans Company BVBA met de Farmtrac 20E volledig elektrische compact tractor, de eerste productierijpe en volledig elektrische compact tractor die niet onderdoet voor tractoren met brandstofmotor, eenvoudig oplaadbaar (via standaard stopcontact) is en goedkoop in onderhoud. Ruim 170 fabrikanten, importeurs en dealers lanceren op dit evenement voor groenprofessionals hun primeurs. De vakjury beoordeelde welke van alle ingezonden innovaties het meest vernieuwend en onderscheidend zijn voor de groensector en koos de winnaars uit elf genomineerden. “De innovaties zijn heel divers van aard en om uiteenlopende redenen interessant voor professionals werkzaam in de openbare buitenruimte. Opvallend veel inzendingen zijn innovaties op gebied van elektrische aandrijving en duurzame oplossingen. De innovaties tonen aan hoe breed het werkterrein van de groenprofessional is”, aldus de vakjuryleden Gert Vreemann (CUMELA/Grondig), Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Tuin en Parktechniek), Hein van Iersel (NWST/Stad&Groen/Boom in Business/Boomzorg/Fieldmanager), Johan Simmelink (Tuin & Landschap) en Rien van der Spek (voorzitter van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners VHG).

Overige nominaties:

Feedtuber – RM5000 Bokashi bagger

Machine die bermgras, groenafval en andere biomassa fermenteert tot vruchtbare bodemverbeteraar, met een doseersysteem dat het doseren van vloeibare micro-organismen en mineralen in granulaatvorm combineert met het samenpersen van het materiaal in de folieslurf in één werkgang.

GTJ Green Technology Janssen – BERKY Hybride maaiboot

Volledig elektrisch aangedreven maaiboot (op 48 Volt) werkt 8 uur geruisloos en uitlaatgasvrij dankzij lithium-ion accu’s, met ergonomisch en comfortabel bestuurdersplatform en vingertip bediening.

Hemos Machinebouw BV – Luctor 332

Snelverkeer maaivoertuig met grote capaciteit dankzij twee maaiarmen en met voertuigbreedte van slechts 1.77 meter, waardoor snelwegbermen vanaf de vluchtstrook gemaaid kunnen worden terwijl men toch meer dan 1.10 m van de rechter rijbaan blijft, dus zonder verkeer te hinderen en wegafzettingen.

JJ Dabekausen – Houthakselaar Rabaud Xylomix 150E

Deze volledig accu aangedreven houthakselaar aangedreven door lithium ion accu, met xylomix rotor met 5 opbouwopties en 3 werkmethoden (hamers, messen of combinatie) is emissie-arme en CO2 neutrale oplossing voor hakselen van bomen en takken tot 15 cm, klein groenafval met hoge compostgraad en vervuild hout met spijkers.

Merlo/de Lille – Tre Emme MM160C

Werktuigdrager met klepelmaaier voor bermonderhoud van 156 pk met 3D maaikop voor rotatie- en kantelbewegingen, met veilige joystick met automatische handdetectie van de gebruiker om hydraulische functies van de machine te activeren.

Milati Grass Machines – Intelligent One

Duurzame, precieze lijntrekker met 100% GPS-besturing die zelfstandig gestuurd belijnt en tijd, kosten en verfverbruik bespaart en ook manueel te besturen is.

Wim van Breda BV – Metron P48 RC

Radiografisch bestuurde werktuigdrager met hybride aandrijving die efficiënt werkt met minder vermogensverlies dan hydraulische aandrijving, die emissievrij en zuiver elektrisch werkt en bruikbaar voor alle werktuigen. Klik hier voor informatie.