Le Champion annuleert alle sportevenementen tot 1 juni 2021

Sportorganisatie Le Champion heeft besloten alle sportevenementen tot 1 juni 2021 te annuleren. De organisatie acht het niet realistisch te veronderstellen dat voor deze datum al grote, fysieke sportevenementen voor fietsers, hardlopers en wandelaars verantwoord kunnen plaatsvinden. Deelnemers die in 2020 een kortingscode hebben ontvangen voor de betreffende evenementen die nu weer worden afgelast, krijgen een oplossing geboden.

“Straks in maart is de cirkel rond en hebben wij een jaar lang geen fysieke evenementen kunnen organiseren. De eerste grote evenementen die wij vorig jaar moesten annuleren waren onze evenementen in Zandvoort, op en rond het Formule 1 circuit. Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan dat deze evenementen opnieuw niet georganiseerd kunnen worden”, constateert Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion.

Wandelaars van de 30 van Zandvoort, fietsers van de Omloop van Zandvoort en hardlopers van de Zandvoort Circuit Run hebben destijds 50% inschrijfkorting gekregen op de volgende editie in 2021. Deze zijn dus wederom afgelast, net als de Fiets4Daagse Hoorn, de Oer-IJ Expeditie en de Fiets4Daagse Alkmaar. Ook daar hebben mensen kortingscodes voor dit jaar. Le Champion wil deze deelnemers de mogelijkheid bieden om 50% van het betaalde inschrijftarief van vorig jaar alsnog terug te ontvangen, in plaats van de 50% inschrijfkorting. Men krijgt ook de optie het bedrag te doneren aan Le Champion, zodat er evengoed in de toekomst aansprekende sportevenementen georganiseerd kunnen worden. “Met deze oplossing hebben we toch nog goed nieuws voor de deelnemers”, aldus Van der Jagt.

In de periode tot 1 juni 2021 zouden ook de Ronde van Noord-Holland en Alkmaar City Run by night plaatsvinden. Voor deze twee evenementen wordt onderzocht of een nieuwe datum later in 2021 wel haalbaar is. Dit betekent dat het eerstvolgende fysieke evenement op de agenda van Le Champion de Plus Wandel4daagse Alkmaar is, van 16 t/m 19 juni 2021.

Van der Jagt vindt het bijzonder spijtig dat deze evenementen opnieuw geen doorgang kunnen vinden. “Wij willen niets liever dan mooie evenementen organiseren voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Wij zijn een sportorganisatie, met een maatschappelijke missie en één doel: Zoveel mogelijk mensen in beweging brengen om bij te dragen aan een gezonde samenleving. Stilstand is het laatste wat wij willen. Vaktechnisch gezien zijn wij als geen ander in staat om evenementen helemaal ‘coronaproof’ te organiseren, maar voorlopig lijkt het niet verantwoord om te doen. Tot slot hebben wij als grote speler in onze sector ook een voorbeeldrol. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. Bovendien brengt de beslissing rust en duidelijkheid, zowel extern als intern.”

Virtuele evenementen

Nu de fysieke evenementen tot 1 juni geen doorgang zullen vinden, blijft de sportorganisatie binnen de regels die mogen, doorgaan met het aanbieden van creatieve, virtuele en vooral verantwoordelijke alternatieven voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Le Champion houdt echter de deur op een kier voor kleinschalige activiteiten, voor het geval dat in het voorjaar de regels iets worden versoepeld. Sinds de uitbraak van het coronavirus vonden onder andere al plaats: de Plus Wandel4daagse Alkmaar Thuiseditie (ruim 1.100 deelnemers), de Dam tot Damloop Home Edition (5.000 deelnemers), de Virtual TCS Amsterdam Marathon (6.000 deelnemers uit meer dan honderd landen) en recent bijvoorbeeld de Le Champion Christmas Challenge tijdens de Kerstvakantie. “We hebben hiermee laten zien dat we ook op deze manier veel mensen enthousiast in beweging kunnen krijgen. Daar gaan we nu volop mee door”, sluit Van der Jagt af.