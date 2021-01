Getouwtrek om campers begonnen

Lockdown of niet, de vakantiegangers boekt alvast zijn camper om niet (opnieuw) achter het net te hoeven vissen. ‘Deze aantallen zien we normaal alleen in het hoogseizoen.’

De voorjaarsvakantie lijkt nog mijlenver weg en de zomervakantie iets uit een verre toekomst, maar bij deelplatform Camptoo, waar vakantiegangers direct bij de eigenaar een camper of caravan boeken, stromen de boekingen onverwacht hard binnen. In de drie weken die januari jong is, werden 24% meer vakantievoertuigen geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. ‘Dit soort aantallen zijn absurd, die zien we normaal alleen in het absolute hoogseizoen’, zegt Martijn Peeters, oprichter van de Airbnb voor campers en caravans.

Uit een analyse van 1000+ boekingen voor het 2021-seizoen blijkt dat er gemiddeld 5 maanden vooruit wordt geboekt. ‘Boekingen tot en met maart zijn schaars (4%)’, aldus Peeters. ‘Het merendeel boekt voor het voorseizoen (48%, maanden april-juni), en al 44% van de mensen boekt voor de maanden juli en augustus. Het is duidelijk dat mensen niet opnieuw achter het net willen vissen.’

Door de populariteit van zelfvoorzienende campers en de beperkte reismogelijkheden, ontstond er vorig jaar tijdens de zomermaanden een run op vakantievoertuigen, en grepen veel vakantiegangers mis. ‘Het leek wel alsof heel Nederland ineens wilde kamperen. Begrijpelijk natuurlijk. Mensen wilden die bubbel uit, de natuur in en op een verantwoorde manier even de waan van de dag vergeten.’

Dit jaar zal dat niet anders zijn, luidt de voorspelling van Peeters. ‘De nadruk zal opnieuw liggen op veilig en zelfvoorzienend reizen, en reizen in eigen land. Kijkend naar de top 10 reisbestemmingen van onze huurders, dan zien we inderdaad dat vooral Nederland in trek is. Met 33% van het aantal boekingen staat Nederland met stip op 1, tegenover 17% afgelopen jaar. Anderen geven aan de situatie liever af te wachten en de bestemming later te bepalen.’

Uit een enquête van Camptoo blijkt dat de maatregel “geld terug bij annulering door Covid” een belangrijke rol speelt bij het boeken van een camper. ‘46.3% geeft aan uitsluitend geboekt te hebben doordat deze maatregel er is, 26,8% zegt het heel belangrijk te vinden. Kortom, de vakantieganger wil zich verzekeren van een fijn vakantiemiddel, met de vrijheid om te gaan waar het op dat moment leuk en veilig is, zolang ze de garantie hebben dat ze geld terug krijgt mocht het door COVID onverhoopt niet doorgaan.’

Over Camptoo

Camptoo is een deelplatform waar je campers en caravans rechtstreeks bij de eigenaar huurt. Het bedrijf is in 2014 opgericht en werd onlangs door Financial Times (FT1000, 2020) gerangschikt als de snelst groeiende reisorganisatie van Europa. Sinds de lancering van het platform, met meer dan 2.500 voertuigen in Nederland en 4.000 wereldwijd, zijn meer dan 300.000 overnachtingen geboekt. Vakantievoertuigen zijn goed verzekerd om zowel huurder als verhuurder een onbezorgde vakantie te bezorgen, waarbij Camptoo voor het nodige papierwerk, checklists en pechhulp zorgt.

Kijk voor meer informatie op www.camptoo.nl