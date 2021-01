Een groenere wereld begint met slim speelgoed

Speelgoedfabrikant VTech gaat voor ecovriendelijk

Produceren van tijdloos speelgoed is al jaren corebusiness van VTech. De fabrikant kondigt nu aan dat de komende jaren het productieproces, keuze voor materialen en verregaande recycling van zowel speelgoed als verpakkingsmaterialen zullen bijdragen aan een groenere wereld. VTech bekent kleur, de duurzaamheidsbelofte voor 2030 is groen! Het zal in alle landen waar het slimme speelgoed wordt verkocht dit jaar al zichtbaar worden. Ook in het assortiment.

VTech is één van ’s werelds grootste producenten van educatief interactief elektronisch speelgoed, gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Technologie wordt verpakt in uitdagend speelgoed met een lange levensduur. Er wordt door broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, kinderen in de opvang en op scholen en van kind op kind, eindeloos mee gespeeld.

Dit jaar zal VTech de eerste eco-vriendelijke productlijnen introduceren. Over vier jaar, in 2025, is alle blisterverpakking die nu nog op fossiele basis wordt geproduceerd, vervangen door plantaardige alternatieven. Ook worden uitvoerige handleidingen zo herschreven dat ze 70% minder papier vragen. In 2030 wil VTech zover zijn dat alle producten waarin plastics op fossiele basis voorkomen bestaan uit duurzame alternatieven.

Ambities op het gebied van circulaire economie geeft VTech al vorm door voor recycling van verpakkingsmaterialen samen te werken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in hergebruik. Op verpakkingen laat VTech op simpele wijze zien dat het voor groen kiest.

Wat voor de dozen geldt, geldt ook voor de inhoud, elektronica. Gebruikt speelgoed verwerkt VTech vanaf nu in samenwerking met toonaangevende recyclingexperts op het gebied van elektrische en elektronische apparatuur. Techniek krijgt een tweede leven, zonder een extra footprint achter te laten.

Een mooi streven, een belofte en een feit, VTech gaat voor groen en 2021 is pas het begin!