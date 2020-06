Leerlingen kunnen toch afstuderen dankzij samenwerking Scalda en Roompot

Verschillende leerlingen van onderwijsinstelling Scalda dreigden door het coronavirus geen examen op hun stageplek te kunnen afleggen. Scalda en Roompot sloegen de handen in elkaar, waardoor de jongeren hun examen bij Roompot kunnen afleggen. Ten minste 15 andere leerlingen van Scalda, die een opleiding toerisme of een andere gastgerichte opleiding volgen, zagen hun binnenlandse- of buitenlandse stage door het coronavirus in het water vallen. Zij kunnen nu bij Roompot als stagiair aan de slag en lopen hierdoor geen studievertraging op.

Geen examenopdracht door coronavirus

Het coronavirus heeft een impact op iedereen. Ook de leerlingen van de Zeeuwse mbo-school Scalda ondervonden het de voorbije weken. Vijf leerlingen van de opleiding ‘sport & recreatie niveau 2’ konden door het coronavirus geen examenopdracht uitvoeren en dreigden hierdoor in de problemen te komen en geen diploma te krijgen. Toen de grootste aanbieder van vakantiewoningen in Nederland dit hoorde, nam het contact op met Scalda die al jaren studenten als stagiaires bij Roompot heeft. Al snel kwamen de mentor van de leerlingen en Roompot tot een creatieve oplossing: maandag kunnen de leerlingen hun eind- en praktisch examen op het Roompot vakantiepark Noordzee Résidence de Banjaard afleggen. Tijdens die proef toetsen de hoofd sport & animatie van het vakantiepark, het stagebureau van Roompot en hun docent alle vaardigheden die de leerlingen moeten hebben om na morgen werkelijk ergens aan de slag te kunnen gaan. Als zij de proef goed afleggen, kunnen ze toch met een diploma op zak aan de zomervakantie starten. Tijdens dat eindexamen moeten de leerlingen niet alleen rekening houden met wat zij het voorbije jaar op school en op hun stageplek leerden; ook de maatregelen die men door het coronavirus moet nemen en respecteren komen in de toets voor.

Stages vielen voor 15 leerlingen in het water

Minstens 15 andere studenten die een gastgerichte opleiding zoals toerisme volgen, dreigden dit jaar ook niet te door te kunnen gaan naar het volgende jaar. Hun binnen- of buitenlandse stages werden door het coronavirus abrupt geannuleerd. Ook hier sloegen Roompot en Scalda de handen in elkaar en werkten aan een oplossing. Deze studenten kunnen nu voltijds stagelopen bij de Gastenservice van Roompot in Goes. Collega’s en de manager van de afdeling begeleiden hen daarbij. Als zij die stage goed volbrengen, kunnen zij zonder studievertraging hun studie vervolgen.