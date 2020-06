Klaar voor #avonturenzomer2020: de zomerkampen gaan door!

Ook deze zomer kunnen enkele honderdduizenden kinderen en jongeren avonturen beleven en hun grenzen verleggen tijdens één van de zomerkampen die georganiseerd worden. Diverse zomerkamporganisaties hebben een gezamenlijk protocol opgesteld, dat positief is ontvangen bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het OMT en dat nu bij het ministerie van VWS ligt. Met verantwoorde maatregelen kunnen kampen met en zonder overnachtingen veilig georganiseerd worden. Zo wordt ook dit jaar voor al die kinderen en jongeren en hun (vrijwillige) begeleiders het zomerkamp het hoogtepunt van hun jaar. Verschillende zomerkamporganisaties zijn samen opgetrokken om tot een protocol te komen waarmee het veilig is om op kamp te gaan én om het protocol voor te leggen aan de overheid en de experts. Het belang van kinderen en jongeren staat in het protocol voor de zomerkampen in 2020 voorop. Károly Illy, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zegt hierover: “Voor een grote groep jongeren bieden vakantiekampen essentiële ervaringen aan pubers die in deze leeftijdsfase ruimte moeten krijgen om te experimenteren en nieuwe competenties te ontwikkelen binnen een veilige pedagogische omgeving. Samenleven tijdens een kamp is van belang voor de sociaal emotionele vorming en draagt bij aan de positieve gezondheid.” Natuurlijk betekent op kamp gaan volgens een protocol dat er beperkingen zijn. Deze zomer wordt anders dan iedereen gewend is. Er zijn twee versies van het protocol: de eerste is voor kinderen tot en met 12 jaar, die onderling geen afstand van elkaar hoeven te houden. De tweede is voor kinderen van 13 tot 18 jaar, die binnen onderling wel 1,5 meter afstand moeten houden. Het protocol is samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, Jeugdwerk Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON, Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en BVjong. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het OMT, RIVM en ligt nu bij het Ministerie van VWS, directie Jeugd. Het volledige protocol voor de zomerkampen is hier te lezen.