Roompot kan jaarlijks 20.000 maaltijden redden dankzij nieuwe samenwerking

Roompot gaat actief de strijd aan tegen voedselverspilling. Na een zorgvuldige opvolging van zijn voorraad biedt Roompot voortaan zijn onverkochte groente, fruit, zuivel, vlees, tapas, chips, borrelhapjes en/of broodproducten aan via de app Too Good To Go. Op jaarbasis verwacht Roompot hiermee 20.000 maaltijden te kunnen redden. Roompot biedt een gevarieerd aanbod producten in de supermarkten en horeca, waarvan heel wat etens- en verswaren met een houdbaarheidsdatum (TGT en THT). In de strijd tegen voedselspilling werkte Roompot de afgelopen jaren al hard aan een zorgvuldige opvolging van zijn voorraden. Op die manier heeft de aanbieder van vakantiewoningen altijd voldoende etenswaren op voorraad om aan de vraag van zijn gasten te kunnen voldoen, zonder met grote voedseloverschotten te zitten. Ondanks het verbeterde voorraadbeheer hebben de supermarkten van de Roompot parken en resorts – net als alle supermarkten – altijd producten in de winkel en/of horeca die verloren dreigen te gaan omdat de houdbaarheidsdatum zal vervallen. Wanneer die hun TGT (te gebruiken tot) of THT (ten minste houdbaar tot) datum bijna hebben bereikt, moeten die producten snel de winkel of horeca uit. Roompot en zijn personeel vindt het zonde dat de producten verloren gaan en wil die producten van de vuilnisbak redden. Het gaat hiervoor een samenwerking aan met Too Good To Go, de bekende app waarmee samen tegen voedselverspilling wordt gestreden.

19 parken vroeger dan gepland aan de slag

Om de start op 19 parken zo goed mogelijk voor te bereiden, testten Too Good To Go en Roompot de samenwerking de voorbije weken op het Limburgs park Weerterbergen. Omdat 95% van alle gebruikers zo positief was over de boxen en hun inhoud, en dat het personeel minstens even enthousiast was, besloten Too Good To Go en Roompot om de test vervroegd te stoppen en de samenwerking versneld op alle eigen Roompot parken te starten. Vanaf heden zullen de parken een of meerdere Magic en/of Brood Boxen dagelijks aanbieden, wanneer eten verloren dreigt te gaan. In een volgende fase hoopt Roompot ook de partnerparken te overtuigen mee te stappen in de samenwerking met Too Good To Go. Roompot is de eerste aanbieder van vakantieparken in Nederland die het gebruik van de app op zo’n grote schaal uitrolt.