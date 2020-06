Liesje22 zoekt verkoeling in Weerribben-Wieden

De beroemde Twentse cowfluencer Liesje22 is aan het bijkomen van haar indrukwekkende avontuur in Twente. Ten tijde van de lock-down bracht ze de mooiste plekjes in Twente via Instagram naar de “buitenwereld”. Liesje22 genoot van de aandacht en werd een ongekend succes in Nederland. Vanuit een ander deel van de provincie werd ze uitgedaagd om te komen afkoelen in Giethoorn en Weerribben-Wieden. Aan de hand van een oude zwart-wit foto waarop koeien in Giethoorn over het water werden vervoerd kwam de uitnodiging in Twente binnen. Of Liesje open stond voor een avontuurtje in het waterrijke deel van de provincie: Giethoorn en Weerribben-Wieden. De Twentse cowfluencer liet het over aan haar fans op social media. Daar kon gestemd worden of Liesje het avontuur wel of niet zou aandurven. En maar liefst 81% van de 1300 stemmen wilde graag met Liesje op avontuur om dit deel van de provincie te ontdekken.

Liesje over het water

En dus was de Twentse Liesje afgelopen week te vinden in Giethoorn en Blokzijl. Ze ging daadwerkelijk in Giethoorn op een platteschuit. Net als haar voorouders dat deden tussen de melkbussen en het stro. Nou moooeeehhhh, Nederlandser wordt het niet. In het mooie van oudsher Zuiderzeestadje Blokzijl waren de tradities en sfeer voor Liesje voelbaar. Kijkend uit over de haven voelde het alsof de zeeschepen met handel ieder moment weer binnen konden varen. En de gestoken turf uit het achterland via Blokzijl naar het westen gescheept zou worden. Nooit geweten hoe on-nederlands mooi Overijssel is. Haar avontuur in de provincie zit er helaas weer op. Maar Liesje heeft een nieuwe oproep richting haar volgers: ga er op uit in eigen land en ontdek hoe on-nederlands mooi Overijssel is.

Twentse Liesje22 ongekend succes

Terwijl de hele wereld de afgelopen maanden in lock-down zat, waren het de dieren die onze dorpen en steden overnamen. Normaal komen er influencers op bezoek in Twente. Maar in deze tijd liet ’s werelds eerste cowfluencer Liesje22 ons de mooiste plekjes van de regio zien. En dat heeft Nederland geweten. In 3 weken tijd groeide Liesje uit tot een heuse BN’er. Zo was ze o.a. te horen bij Q-music, te zien bij de nationale talkshow Jinek en kon je over haar lezen bij MetroNieuws. De social media kanalen van Visit Twente wisten een groei van 54% te realiseren. Wat gelijk stond aan 3.000 nieuwe fans voor Liesje22.Bekijk de avonturen van Liesje in Twente terug op visittwente.nl. Zelf op pad? Er zijn vijf speciale fietsroutes ontwikkeld die je langs alle mooie plekjes leiden waar Liesje22 is geweest.