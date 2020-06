Digitale speurtocht past uitstekend in anderhalvemetersamenleving

Landal GreenParks heeft een digitale game ontwikkeld, waarbij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun ouders in en rond de parken worden uitgedaagd in een digitale speurtocht. Tijdens de tocht in de vrije natuur worden ‘grondstoffen’ verzameld om zelf een digitale boomhut te ontwerpen en te bouwen. Het eindresultaat kan worden bekeken in Augmented Reality*. De innovatieve Landal Adventure app kan vanaf 6 juni gratis worden gedownload in de bekende stores voor iOS en Android. De app werkt op alle ruim 90 parken van Landal GreenParks en is beschikbaar in vijf talen. Er is ook een Hof van Saksen Adventure app.

De nieuwe game is een digitale beleving voor een specifieke doelgroep (8-12 jaar) die aansluit bij hun belevingswereld. De app stimuleert kinderen via het scherm om naar buiten te gaan en te ontdekken wat groen kan doen. “Met behulp van een kaart in de app speuren kinderen naar zogeheten mystery boxes die verstopt zijn in de natuur op de Landal parken. Deze digitale kistjes bevatten grondstoffen, zoals hout en steen, waarmee zij in de game een eigen boomhut kunnen bouwen. En dat niet alleen, kinderen kunnen hun creatie met behulp van hun camera ook in augmented reality bekijken. Die boomhut kan, afhankelijk van in welk park de game wordt gespeeld, ook een strandhut, berghut of watervilla zijn; de app bevat verschillende landschappen voor alle parken: bossen, water, strand of bergen. Zo bouw je op verschillende parken ook verschillende hutten. Tijdens het verblijf kunnen kinderen hun boomhut in de app verder afbouwen om de mooiste creatie te maken. De digitale ontwerpen kunnen worden gedeeld op social media, waarbij de inzenders meedingen naar een verblijf in een echte boomhut bij Landal GreenParks.

Landal Adventure is ontwikkeld in samenwerking met het digitale bureau &samhoud creative tech en is een combinatie van een digitale beleving in een fysieke omgeving, vergelijkbaar met de populaire games Pokémon Go en Minecraft. Op de parken van Landal GreenParks is een boekje verkrijgbaar, waarin kinderen een overzicht vinden van alle grondstoffen, voorbeelden van diverse coole boomhutten, een unieke gouden Mystery Box met specials zoals een discovloer, gameroom, ijsmachine, airhockeytafel en drumstel, zodat ze ook na hun Landal verblijf door kunnen bouwen aan de boomhut. “We zoeken voortdurend vernieuwingen om onze gasten een beleving en vakantie te kunnen bieden die verrassend is. Landal Adventure is daar een uitstekend voorbeeld van. Deze unieke game sluit aan op onze boodschap ‘ontdek wat groen kan doen’. Kinderen moeten naar buiten en de natuur in om de bouwstenen van hun digitale boomhut te kunnen verzamelen. Het beste van twee werelden, waar ook de ouders van zullen genieten. De game past uitstekend in de anderhalvemetersamenleving zoals we die nu om ons heen ervaren,” aldus Jeroen Mol, operationeel directeur van Landal GreenParks. Klik hier voor informatie.