Vijfentwintigste park van Center Parcs opent de deuren aan Belgische kust

Center Parcs opent de deuren van haar 25ste park in Europa. Op 1 mei veranderde de naam van dit vakantiepark officieel van Sunparks De Haan aan Zee in Center Parcs Park De Haan. Center Parcs Park De Haan is het vierde park van Center Parcs in België. Met een investering van ruim 39 miljoen euro heeft Center Parcs hier een volledige metamorfose tot stand gebracht. Vanaf nu kunnen gasten genieten van het echte Center Parcs-gevoel aan de Belgische kust. Het park ontvangt de eerste Nederlandse gasten vanaf 15 juni, als Nederlanders voor vakantie weer mogen afreizen naar België. Yves Vermeire, General Manager van Center Parcs Park De Haan: “Het is fantastisch dat onze gasten eindelijk kunnen genieten van ons prachtige park. Onze medewerkers zijn er helemaal klaar voor om hen een fijne vakantie te bezorgen. Om de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften te waarborgen, hebben we alle nodige maatregelen genomen, zonder dat dit ten koste gaat van het vakantiegevoel. Hierdoor kunnen families genieten van het écht even samen zijn aan de Belgische kust.”

Van Sunparks De Haan naar Center Parcs Park De Haan

Tijdens de omvangrijke transformatie is het park volledig vernieuwd: de cottages, het subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo, de restaurants, de supermarkt, de vergaderzalen, het Cycle Center, een nieuwe kinderboerderij en talrijke in- en outdoor activiteiten zijn toegevoegd aan het gevarieerde en uitgebreide aanbod. De 519 cottages in het park zijn volledig vernieuwd: van een nieuw design met frisse kleuren en natuurlijke materialen tot nieuwe vloeren, keukens, badkamers en nieuw meubilair. Ook is aan de cottages een extra luxe niveau toegevoegd. Gasten kunnen nu kiezen voor Comfort, Premium en VIP cottages met onder andere een eigen sauna.

Spectaculaire wildwaterbaan in Aqua Mundo

Zodra de overheidsmaatregelen het toelaten, kunnen gasten volop kunnen genieten van het subtropische zwemparadijs Aqua Mundo. Deze bevindt zich onder de volledige nieuwe koepel van 70 meter doorsnee en heeft de vertrouwde Center Parcs-uitstraling met tropische planten en bomen. De kleedruimtes en douches zijn ruimtelijker en bieden meer luxe. Het Grabber Joe’s Laguna Café is het nieuwe horecaconcept in de Aqua Mundo. Voor de liefhebbers zal de spectaculaire wildwaterbaan voor extra adrenaline en onvergetelijke momenten zorgen. De baan van 120 meter kenmerkt zich door smallere, steile en vlakkere gedeeltes, waardoor deze aanvoelt als een achtbaan van water. Bovendien kan het water van kleur veranderen door speciale ledlampen; het is zelfs mogelijk de locatie van zwemmers te kleuren. Het activiteitenaanbod in de Aqua Mundo is uitgebreid met babyzwemmen, aqua gym en wild water rafting. Ook zijn er een golfslagbad, verschillende glijbanen, een buitenbad, een kinder-doe-bad en bubbelbaden. Ontspannen kan in alle rust in de nieuwe ‘secret garden’. Center Parcs bouwde in België 30 jaar geleden voor het laatst een wildwaterbaan op Center Parcs Erperheide.